La nueva vida de David Barral (42) después del fútbol: lleva años invirtiendo en vivienda y tiene 2 inmobiliarias

David Barral se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de futbolista que ha sabido construir una segunda vida lejos del césped, articulada alrededor de la inversión y la gestión de su propio dinero.

El exdelantero de Sporting, Levante o Cádiz habla con la misma naturalidad de goles que de hipotecas, reformas y criptomonedas. Hace tiempo, cuando fichó por el DUX, habló de su vida más allá del fútbol: "Tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien en este sector".

Su gran salto mediático al mundo de las finanzas llegó en 2021, cuando el DUX Internacional de Madrid anunció su fichaje y lo hizo con un titular que dio la vuelta al mundo: fue el primer jugador cuya incorporación se pagó con criptomonedas.

David Barral posa con el DUX Internacional @barral23

Gracias a un acuerdo con la fintech valenciana Criptan, el club madrileño utilizó activos digitales como medio de pago y colocó a Barral en el centro de la conversación sobre la entrada del mundo cripto en el fútbol profesional.

El propio jugador se encargó de rebajar el ruido y explicar con calma qué significaba realmente aquel movimiento. "A mí me pagan en euros y por transferencia normal, como a cualquier otro futbolista".

"Es un tema de patrocinio. El DUX necesitaba dinero para ficharme y tuvo la idea de que el patrocinio se pagara en criptomonedas entre el club y Criptan, que es la empresa de la moneda virtual. Entre los dos llegaron a un acuerdo, se negoció el patrocinio, y gracias a ese patrocinio pudo ficharme el DUX", detalló en la Cadena Cope.

Más recursos

Esa misma mezcla de audacia y prudencia se traslada a cómo entiende su patrimonio. Barral insiste en que su carrera deportiva era solo una oportunidad temporal para generar recursos que luego había que saber colocar bien.

"Prácticamente lo que he hecho es convertir el dinero en un buen futuro para mí, porque el grifo del dinero del fútbol se cierra y tienes que vivir con lo que hayas ganado y con lo que hayas invertido. Me dediqué a invertir mi dinero y gracias a Dios lo tengo más o menos bien encarrilado", explicó.

El eje de esa estrategia está en el ladrillo. Para Barral, la vivienda es algo más que un activo: es una herramienta de estabilidad. "El sector inmobiliario es el sector que más tranquilidad te da, sobre todo al futbolista".

"Compras pisos y los alquilas o compras un piso para reformar, los reforma y lo alquilas o lo vendes. En ese sector es en el que yo me muevo porque es el que más tranquilidad te da. Compras un piso, lo alquilas, nadie te va a molestar y tú estás jugando al fútbol", resume sobre el modelo que ha elegido.

Esa apuesta no es teórica: detrás hay estructura. "Tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien en este sector", recalca Barral, subrayando que no se limita a delegar a ciegas, sino que ha buscado entender el negocio, involucrarse en la compra de pisos, en las reformas y en la gestión de los alquileres.

Esa implicación directa le permite controlar mejor el riesgo y ajustar cada operación a sus necesidades de liquidez y a su horizonte temporal.

En paralelo, su nombre quedará ligado para siempre a la historia de las criptomonedas en el deporte. Fue el primer futbolista fichado a través de un acuerdo pagado en criptoactivos, un movimiento que abrió camino para que otros clubes se plantearan fórmulas similares de patrocinio y financiación.

Pero Barral ha preferido que su legado no se limite a un titular tecnológico, sino a algo más tangible: una cartera de activos que le permita vivir con tranquilidad cuando el foco del fútbol se apague del todo.

En un ecosistema en el que todavía abundan las historias de carreras dilapidadas, el delantero gaditano se presenta como un caso de estudio: un jugador que ha entendido que el verdadero partido se juega también fuera del estadio y que "convertir el dinero en un buen futuro" pasa por formarse, diversificar y asumir que el balón, tarde o temprano, dejará de rodar.