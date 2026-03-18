Guardiola, enrabietado tras volver a caer ante el Real Madrid en Champions League: "Somos un equipo extraordinario"

Guardiola volvió a ser eliminado por el Real Madrid en una eliminatoria de Champions. Ya son siete las ocasiones donde se han enfrentado ambos equipos y el entrenador solo ha salido vencedor en dos ocasiones.

Pese a esta dura derrota, el catalán quiso dejar claro en sus declaraciones postpartido su opinión sobre su plantilla: "Somos un equipo extraordinario". También quiso destacar la forma de competir que tienen: "Jugamos muy bien al fútbol".

Sin embargo, quedar fuera tan pronto de la Champions no entraba dentro de los planes del City, que invirtió mucho dinero en el mercado de fichajes con un claro objetivo, salir campeón de la competición europea o lucharla hasta el final. El entrenador comentó esta situación: "Esta competición es muy exigente, toca levantarse y seguir".

Se le preguntó a Guardiola sobre si el Real Madrid merecía pasar esta eliminatoria, a lo que el entrenador respondió: "1 a 5, felicidades". Una respuesta donde reconoció de forma escueta la superioridad en los dos partidos del conjunto blanco.

Además, dejó una felicitación con una segunda intención muy clara: "Felicidades al Real Madrid y a todos vosotros", refiriéndose a los medios de comunicación españoles que, según el entrenador, merecen una enhorabuena.

No obstante, al catalán le dejó un sabor agridulce la expulsión de Bernardo Silva en la primera parte: "Una lástima no haberlo vivido once contra once, aunque hubiese entrado el gol". Una jugada que marcó el devenir del partido ya que dejaba con un menos a los de Guardiola y con un resultado muy difícil de remontar.

Para el entrenador el camino que debe seguir tanto él como su equipo está claro: "En la carrera de uno a veces se gana y a veces se pierde, ahora a descansar y seguir trabajando, nos toca una final este fin de semana".

La última pregunta que se le hizo al catalán estaba relacionada con su futuro, ya que el año pasado, tras ser eliminado nuevamente por el Real Madrid, dudó en su respuesta al pensar en su continuidad. Sin embargo, en esta ocasión lo tuvo claro: "Tengo muchísimas fuerzas, el año que viene nos volverá a tocar el Real Madrid".

De esta forma, dejó claro su deseo de continuar más tiempo en el más alto nivel y no abandonar los banquillos en el corto plazo.