Nandu Jubany, chef Michelin, sobre el plato favorito de Iñaki Williams: "El arroz a la cubana mejora con 4 plátanos verdes"

Nandu Jubany, chef Michelin, sobre el plato favorito de Iñaki Williams: "El arroz a la cubana se mejora con 4 plátanos verdes" EE

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Iñaki Williams es el capitán del Athletic Club de Bilbao y ya ha disputado 500 partidos oficiales en el club vasco. En esta temporada ya ha disputado 1.770 minutos, un dato que no es más amplio por culpa de las lesiones que ha arrastrado durante el año.

Sin embargo, el internacional por Ghana ostenta un récord en La Liga, es el único jugador que ha participado en 251 partidos de manera consecutiva. El primer encuentro lo disputó el 20 de abril de 2016 mientras que el partido que se perdió fue el 20 de enero de 2020.

Esta hazaña la consiguió gracias a un cuidado de su físico impecable. Un cuidado no solo con el trabajo de los fisioterapeutas sino también, una gran dieta que logró que no sufriese ninguna lesión en ese periodo de tiempo.

El chef Nandu Jubany nació en Barcelona, se formó con maestros como Martín Berasategui o Juan Mari Arzak. Actualmente gestiona el restaurante 'Can Jubany' que ha sido reconocido con una estrella Michelin.

Durante la pandemia, el cocinero compartió en su canal de YouTube cómo preparar el arroz a la cubana de forma casera y sin la necesidad de tener grandes conocimientos gastronómicos ni utensilios que solo se encuentran en la cocina de un restaurante.

Ingredientes 400 g de arroz

150 g de beicon en daditos

1 cebolla mediana

4 plátanos verdes

30 g de mantequilla

8 huevos

2 guindillas frescas picadas

400 g de tomate frito casero

200 g de tomate fresco rallado

Sal, pimienta y azúcar al gusto

100 ml de aceite de oliva

1 hoja de laurel

800 ml de agua Paso 1 Sofreír y ajo y cebolleta en el aceite junto a la hoja de laurel hasta que el ajo este dorado. Paso 2 Añade agua en una olla y hierve, cuando esté en punto de ebullición añade el arroz y cuece unos 18 minutos. Paso 3 Mientras, mezcla el tomate frito con el rallado; sofríe la mezcla con el beicon y las guindillas. Paso 4 Fríe los plátanos en aceite junto a la mantequilla, sal, pimienta y una pica de azúcar. Paso 5 Prepara dos huevos fritos por persona. Paso 6 Emplata el arroz con la salsa, el beicon y el plátano y pon los huevos por encima.

Sin embargo,gracias a la receta del chef catalán y a los trucos que se dicen en ella, se puede hacer un arroz a la cubana que destaque y tenga un toque diferente al plato tradicional.

El arroz a la cubana tiene un equilibrio nutricional sorprendente para su sencillez. Es un plato rico en hidratos de carbono que son ideales para mantener niveles de energía estables durante el día y apoyar actividades físicas intensas como las que realiza Iñaki Williams.

Además, gracias a los huevos, el plato aporta proteínas de alto valor que son esenciales para la reparación muscular, el mantenimiento óseo y la saciedad prolongada. Unos beneficios que resultan ser determinantes para un jugador de primera división.

Aunque el plato no tiene solo ventajas, es una receta con un alto contenido calórico y de grasas saturadas, lo que lo convierte en un contradproducente para dietas de control de peso. Por lo que tomarlo de manera continuada no es recomendable.