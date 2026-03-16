Edu Polo, jefe de comunicación de Xavi: "Fui a votar con mi hijo y me marché insultado por Enric Masip, asesor de Laporta"

Enric Masip, a la derecha, ejerciendo su derecho a voto en las elecciones del Barça junto a Laporta Redes sociales

La jornada electoral del FC Barcelona, celebrada este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou, dejó algo más que el triunfo de Joan Laporta frente a Víctor Font. También dejó un episodio que encendió las redes sociales pocas horas después del cierre de las urnas.

Edu Polo, periodista y exjefe de prensa personal de Xavi Hernández en el Barça, denunció públicamente haber sido increpado e insultado por Enric Masip, asesor del presidente reelecto, mientras ejercía su derecho al voto acompañado de su hijo.

"He ido a votar con mi hijo y me he marchado increpado e insultado a gritos por Enric Masip, muy triste", publicó Polo en su cuenta de X, en un mensaje que se difundió con rapidez entre la comunidad culé.

El comunicador, vinculado a Acronim Sports y actual colaborador de Xavi Hernández en materia de comunicación, no se quedó ahí y añadió una segunda reflexión apuntando directamente a la figura del exbalonmanista:

"Tampoco me sorprende de alguien que defendía a Rubiales y publicaba tuits racistas", escribió, en alusión a una polémica anterior que ya había salpicado a Masip. Polo también destacó "el daño que le hace al Barça y a Joan Laporta este personaje".

He anat a votar amb el meu fill i he marxat increpat i insultat a crits per Enric Masip, molt trist tot plegat. Quin mal li fa al Barça i a Laporta aquest personatge. Tampoc em sorprèn d'algú que defensava Rubiales i feia tuits racistes... — Edu Polo (@EduPolo) March 15, 2026

El incidente convierte a Masip en protagonista por razones que trascienden lo estrictamente deportivo. El exjugador de balonmano del Barça y de la selección española es desde hace años uno de los hombres más próximos a Laporta, un perfil descrito por el entorno culé como el de la "guardia pretoriana" del presidente.

Durante la campaña electoral, Masip se tomó una excedencia del club para trabajar a tiempo completo en la reelección de Laporta, y el día de las votaciones no dudó en atacar públicamente a Xavi Hernández: "Si dices cosas que son mentira, pues duele", declaró al diario Sport.

Edu Polo conoce bien ese entorno desde dentro. El periodista, que pasó buena parte de su carrera en medios como MARCA, la Cadena SER, Mundo Deportivo o Movistar Plus, se incorporó en el verano de 2023 al staff del primer equipo para actuar como nexo entre Xavi y el departamento de comunicación del club.

Fue el propio técnico quien apostó por él con la intención de mejorar su relación con los medios y controlar el relato en las ruedas de prensa, aspirando a replicar el modelo que Pep Guardiola construyó con Manel Estiarte. Polo se desvinculó del Barcelona en junio de 2024, aunque mantiene su relación profesional con Xavi.

Xavi Hernández y el periodista Edu Polo Acronim Sports

El episodio protagonizado por Masip se produjo en el contexto de unas elecciones que ya habían acumulado tensiones durante la jornada de reflexión previa, con un cruce de denuncias entre las candidaturas de Laporta y Font ante la Junta Electoral del club.

Más allá de los resultados y la tercera presidencia consecutiva de Joan Laporta, el altercado protagonizado por su asesor más fiel pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede permitirse el Barça que uno de sus hombres clave insulte a un socio que simplemente fue a votar con su hijo?