Joan Laporta vuelve a ganar las elecciones del Fútbol Club Barcelona y será presidente hasta 2031

Joan Laporta seguirá siendo el presidente del Fútbol Club Barcelona los próximos cinco años. Hasta 2031 estará el catalán al frente del conjunto azulgrana, y si termina su mandato habrá completado a lo largo de su vida un total de 17 años en el trono del Barça.

No hubo sorpresa ninguna. Las encuestas ya daban como inmenso favorito a Joan Laporta desde el momento en el que se convocaron las elecciones, y la carrera electoral no hizo sino aumentar esa sensación.

El abogado venció con el 68,18% de los votos. Un total de 32.934 personas confiaron en su candidatura y prefieron la línea continuista.

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🥳 Joan Laporta, desfermat després de conèixer els resultats del sondeig de TV3#EleccionsFCB3Cat



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Víctor Font fue derrotado por segunda vez consecutiva en el mano a mano ante Joan Laporta. El aspirante al cambio en la directiva se quedó con un 29,78% de los votos, un total de 14.385 papeletas a estas alturas del escrutinio. Un 2,04% de los votos fueron en blanco.

La participación no fue tan alta como le hubiera gustado a Víctor Font, que se mostró un tanto decepcionado en este aspecto. Se registraron un total de 48.480 votos, un 42.34% del censo total.

Joan Laporta, triunfal

Durante toda la temporada Joan Laporta se sintió victorioso, al igual que a lo largo de toda la campaña electoral.

El reelegido presidente del FC Barcelona acudió al Camp Nou para presenciar en directo la victoria del equipo culé ante el Sevilla, y allí se dio un gran baño de masas. Se le pudo ver haciéndose fotos con todo aquel que se le acercaba, siempre en actitud triunfal.

Por si fuera poco, tras el partido se vivió una escena surrealista que venía a confirmar que Laporta también tenía el apoyo de la plantilla, con todo lo que eso puede arrastrar la opinión popular.

Los futbolistas ejercieron su derecho a voto bajo la atenta mirada de Joan Laporta mientras el todavía candidato les daba besos y abrazos. Llegó incluso a fundirse en una piña con los jugadores y terminó saltando y cantando con ellos. Algo similar con Hansi Flick.

La opción continuista

El socio del FC Barcelona no le dio la más mínima oportunidad a la alternativa a Joan Laporta. Por el camino se cayeron las opciones de Vilajoana y Ciria, y el único que pasó el corte para ser candidato fue Víctor Font.

Sin embargo, en el mano a mano Laporta siempre tuvo la sartén por el mango y tuvo todas las encuestas de cara.

Todo ello pese a una campaña electoral vacía de propuestas reales por ninguna de las dos partes, falta de grandes promesas y con el enfrentamiento con los árbitros y el Real Madrid como ejes centrales.

Joan Laporta accedió al poder del Barça en 2003 por primera vez. Se mantuvo en el poder hasta el año 2010 para dejar paso entonces a Sandro Rosell. Después llegó Josep Maria Bartomeu y en 2021, tras la pandemia, Laporta regresó al mando.

Tras estos cinco años cargados de polémicas como el 'caso Negreira', las palancas que han hipotecado muchos de los futuros recursos del club o el retraso de las obras del Camp Nou, los socios culés decidieron reafirmar en el cargo a Joan Laporta, que mandará en e Barça hasta 2031.

Las imágenes

Durante la jornada electoral se dieron varias imágenes llamativas. Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, acudió a votar a sus 95 años.

Lo hizo acompañado de su hijo Oriol y de un andador para poder desenvolverse. Tambien bajo la atención de Joan Laporta, que arropó al político.

🔵🔴 Eleccions Barça



📌Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, acompanyat de Joan Laporta exerceix el seu dret a vot com a soci blaugrana#EleccionsFCB3Cathttps://t.co/Mkxi7IU0AA pic.twitter.com/yN1O0Mf8Ou — Esport3 (@esport3) March 15, 2026

Ernest Urtasun, Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, también acudió puntual a su cita con las urnas como socio del Fútbol Club Barcelona.

Se pudo ver al político en actitud muy cariñosa con Joan Laporta, una imagen que generó mucha controversia. Urtasun se fundió en un fuerte abrazo con el reelegido presidente en el momento de su votación.

Urtasun se abraza con Laporta.

Además, una vez que se empezaron a conocer los primeros datos del escrutinio, Joan Laporta dejó una de sus habituales imágenes de celebración. Ante los ojos de todos los miembros de su equipo y de las cámaras, el presidente dio rienda suelta a su espontaneidad y su forma de ser.

Entre gritos, bailes y demás cánticos, Laporta mostró su cara más desenfadada. El anticipo, tan sólo, de la celebración por su reeleción como presidente del Barcelona.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🚨🫂 El abrazo entre Joan Laporta y Víctor Font



El candidato de 'Defensem el Barça' vencedor de las elecciones con el 68,5% de los votos del 74,5% escrutado.



Sigue la resolución de la jornada electoral con la jijantada 🗳️🔵🔴



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Con el resultado ya confirmado, Joan Laporta y Víctor Font se fundieron en un abrazo de deportividad.

Después de haberse enzarzado en los dos debates de esta semana previos a las elecciones, con acusaciones de todo tipo entre ambos, finalmente reinó la calma y Font le deseó suerte.

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🚨🫂 El abrazo entre Joan Laporta y Víctor Font



El candidato de 'Defensem el Barça' vencedor de las elecciones con el 68,5% de los votos del 74,5% escrutado.



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Laporta terminó doblando en votos a Víctor Font, reflejo de que realmente nunca llegó a haber una batalla por la presidencia del Fútbol Club Barcelona.