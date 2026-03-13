Sergi Roberto (34), futbolista, sobre sus inversiones: "Invierto en empresas locales e intento que sea en cosas que me gusten"

Sergi Roberto conversó con Adrià Cruz y Alex Boisset, fundadores y presentadores del pódcast de B3TTER, en una charla en la que repasó algunos de los momentos más importantes de su vida, tanto en el plano deportivo como en el personal.

Entre ellos, abordó uno de los episodios más duros que le ha tocado vivir: la enfermedad de su madre, que falleció hace casi cinco años tras luchar contra la ELA.

"Cuando diagnosticaron ELA a mi madre fue un momento muy duro, al igual que los cuatro años que estuvo luchando contra esta enfermedad. Poco a poco va perdiendo fuerza en los brazos, en la piernas… El día a día se vuelve un poco más complicado".

El mediocentro del Como, durante su vida en la Ciudad Condal, recordó aquella etapa mientras trataba de compaginar la situación familiar con su carrera como futbolista profesional. "Son momentos que dices: 'Hostias, hay cosas más importantes que jugar al fútbol'. Pero tienes que ir jugando igual estos años, e incluso ahora se me hace difícil hablar de ello", relató.

También explicó cómo su paternidad ha cambiado su manera de mirar aquella etapa. "Ahora que soy padre lo veo desde otra perspectiva, porque a mi madre le gustaban mucho los niños. A mi hija la llegó a conocer, porque nació en noviembre y ella murió en diciembre. Sé que aguantó todo lo que pudo para conocerla", confesaba entre lágrimas.

Sergi Roberto, durante un partido con el Como.

El futbolista describió además el progresivo deterioro que provoca la enfermedad. "Al principio mi madre era superluchadora y alegre, a veces se tropezaba, pero era un mal menor. Pero vas viendo todo el proceso, empieza con las muletas, la silla de ruedas… Y vas viendo que la persona que más quieres va perdiendo las facultades y es muy duro. Al final no podía ni hablar. Veías que cada vez iba haciendo menos cosas", relataba.

En su relato también tuvo palabras de reconocimiento hacia la labor de Juan Carlos Unzué, muy implicado en la visibilización de la ELA y en la concienciación sobre las dificultades que afrontan quienes padecen esta enfermedad y sus familias.

"Es importante porque es una enfermedad muy cara, se tienen que poner las pilas y ayudar a la gente que está sufriendo esta enfermedad para tener una calidad de vida mínima. Yo lloré muchísimo en el momento en el que me lo dijeron. Fue una suerte que mi madre era muy positiva, como Juan Carlos Unzué. Muy parecida, siempre alegre".

Su carrera deportiva

Durante la conversación, Sergi Roberto también reflexionó sobre su trayectoria profesional. El capitán azulgrana aseguró sentirse un "afortunado" por haber alcanzado la élite del fútbol y animó a los niños que sueñan con ser futbolistas a disfrutar del proceso y perseguir su objetivo.

"Yo era un niño muy alegre, contento, tímido, un chaval de Reus que iba al cole todos los días y al que lo que más le gustaba era jugar al fútbol. Era buen estudiante, me portaba bien, era un buen alumno. Desde pequeño esto era lo que más me gustaba, pero nunca llegué a imaginar que podría jugar al fútbol y menos en el Barça. Estudiaba con el balón, iba al baño con el balón… Nunca había imaginado a llegar donde estoy".

En su caso, señaló que las claves para alcanzar el profesionalismo han sido "la constancia y la paciencia", aunque también influyen otros factores. "No solo con una cosa te va a dar para jugar en Primera División. Y creo que en todo este pack tiene que haber también un poco de suerte".

El centrocampista también destacó su vínculo con el club azulgrana, del que es aficionado desde niño. "Con mi padre siempre lo decimos, del Barça te tienen que echar. ¿Dónde voy a estar mejor? Jugar para tu club es lo más bonito que hay". Y desveló qué fue lo primero que se compró con su primer sueldo: "Un reloj".

Más allá del fútbol, Sergi Roberto explicó que ya piensa en su futuro profesional fuera de los terrenos de juego y que ha comenzado a desarrollar su faceta como inversor. Syra Coffee, VICIO, TwoJeys, Flax and Kale, Heura y Nannify son algunas de las start-ups barcelonesas en las que ha decidido apostar. "Me gusta invertir en empresas locales. E intento invertir en cosas que me gusten".