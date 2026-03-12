Valverde, el Juanito del siglo XXI: el partido de su vida en otra noche de Champions para la leyenda del Real Madrid

Valverde celebra junto a sus compañeros del Real Madrid su hat-trick al Manchester City Reuters

"Para mí es el Juanito del siglo XXI". Palabras mayores las de Álvaro Arbeloa para referirse a Fede Valverde después de la espectacular demostración en el partido contra el Manchester City. No lo dijo una vez, lo repitió varias veces y en distintos medios de comunicación, y no era para menos.

Necesitó tan sólo 42 minutos el futbolista uruguayo para firmar su primer 'hat-trick' con el Real Madrid. "Es el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles", dijo el gran protagonista nada más finalizar el partido con una sonrisa de oreja a oreja y tratando de asimilar lo que acababa de hacer.

La actuación de su vida. Porque Valverde se echó al equipo a la espalda cuando nadie creía en el Real Madrid. Porque recuperó la fe del madridismo en que todavía se pueden hacer cosas grandes esta temporada. Porque encarnó una vez más los valores de los que se lleva empapando durante tantos años.

🦅 𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨



Qué control.

Qué autopase.

Lo de Fede Valverde...#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/selAnnOiWh — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026

Tres goles para la historia

El 23 de octubre de 2018 debutó un jovencísimo Federico Valverde con el primer equipo del Real Madrid. Fue precisamente en un partido de Champions League ante el Viktoria Plzen, y desde entonces muchas páginas doradas ha escrito el uruguayo vestido de blanco.

Ninguna, sin embargo, como la de este miércoles. Jamás el centrocampista había sido capaz de anotar tres goles en un mismo partido con el Real Madrid. Lógico.

No es su cometido, no es alguien sobre quien recaiga la responsabilidad anotadora, aunque su buen golpeo desde fuera del área siempre ha favorecido esta faceta.

Fede Valverde celebra uno de los goles marcados ante el Manchester City. Reuters

Pero para todo hay siempre una primera vez. El City de Guardiola pasará a la historia como aquel equipo que sufrió la noche más inspirada de Valverde jamás vista con el Real Madrid.

La exhibición arrancó en el minuto 20 de partido. Después de un inicio apurado por parte del equipo de Arbeloa en el que el City merodeó con mucho peligro el área blanca, Valverde empezó a convertirse en ese pulmón que siempre aparece para darle aire a los suyos.

Un desplazamiento en largo de Courtois sin aparente peligro se convirtió en una asistencia perfecta para que el uruguayo comenzara a lanzar los fuegos artificiales. O'Reilly no midió bien, Donnarumma se equivocó en el mano a mano, y Valverde anotó a puerta vacía.

Lo celebró con rabia. Como si tuviera en la cabeza que nadie apostaba por ellos y estuviera derribando barreras delante de toda Europa.

Una actuación para la 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖.



Fede Valverde lleva 3 goles en la primera parte frente al Manchester City. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uidJ6zM9MR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026

No hizo falta esperar mucho para volver a ver al uruguayo celebrando. De nuevo con el Real Madrid corriendo al espacio, Vinicius conectó con Valverde para que el centrocampista, con un zurdazo cruzado, batiera de nuevo a Donnarumma.

Parecía suficiente exhibición, Valverde ya había hecho mucho más de lo esperado, pero todavía tenía más hambre. No le hizo falta ni siquiera esperar a la segunda parte para completar su 'hat-trick', como los grandes delanteros.

El disparo de Valverde en el 1-0 tras superar a Donnarumma Reuters

Brahim puso un balón picado perfecto dentro del área, Valverde volvió a sorprender llegando desde atrás, sorteó a Guehi con un toque sutil y, sin dejar caer el esférico al suelo, enganchó una volea perfecta. Noche loca. Auténtico manicomio en el Bernabéu.

Más allá de los goles

La impresionante exhibición de Valverde se refleja fácilmente en los tres goles, pero el partido del 'halcón', antes 'pajarito', fue mucho más que eso.

El uruguayo ayudó a un Trent desbordado en la primera parte ante el empuje de Doku. El belga se convirtió en la gran pesadilla del inglés, pero en muchas ocasiones encontró el auxilio de Federico para evitar males mayores sobre la portería del Real Madrid.

Valverde celebra el gol marcado ante el Manchester City. Reuters

Valverde apareció en la derecha, en el medio, en la izquierda y, por supuesto, también en la delantera. Con libertad de movimientos y mucho menos atado a la banda que meses atrás, el centrocampista siempre ha demostrado ser un auténtico potro de carreras que necesita sentirse sin ataduras.

El uruguayo es un portento físico. Pocos jugadores existen con la capacidad física de Fede, y de esta superioridad también hizo gala para superar a los jugadores del Manchester City. Valverde ganó prácticamente todos los duelos a los que se enfrentó, y eso contagió a un equipo que volvió a tener alma.

Esfuerzo innegociable hasta el último suspiro. Incluso en el tiempo añadido se pudo ver a Federico corriendo y bregando atrás para resguardar un resultado que es oro para la vuelta y que labró él mismo con sus goles y su sudor.