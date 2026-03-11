Las claves del Real Madrid 3-0 City
- Valverde encarrila el pase a cuartos del Real Madrid con un hat-trick para la historia contra el Manchester City
-
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Arbeloa no se fia
"Si algo queda mucho es la clasificación, se lo he dicho a los jugadores, esto no está terminado, sabemos el equipo que tiene el City y lo gran entrenador que es Pep, seguro que en a vuelta vuelve a tener sorpresas", comentó Arbeloa en el micrófono de Movistar+.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |"Somos el Real Madrid"
Arbeloa notaba el pesimismo hacia un equipo en el que no se confiaba, pero el Real Madrid dio el 'do de pecho' ante el Manchester City: "Está claro que las sensaciones que recibíamos de fuera no eran de confianza por este equipo y estos jugadores, somos el Real Madrid y no hay que darle por muerto nunca".
"Sabíamos muy bien cómo juega el City, cómo juega Pep, lo que siempre busca, hemos cerrado líneas de espacio, de pases, ellos buscan que saltes y te buscan la espalda pero sabíamos que si les esperábamos, girábamos y les buscábamos la espalda les podíamos hacer daño".
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |"El mejor partido de mi carrera"
"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que nos apoya aunque se una temporada difícil", ha dicho Valverde al término del partido.
"Seguro, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo", ha reconocido el charrúa.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo | La crónica del partido
No muchos creían en el Real Madrid para esta eliminatoria de Champions, pero sí su capitán: Fede Valverde. El uruguayo hizo el partido de su vida y marcó un hat-trick que pone a los de Arbeloa con pie y medio en los cuartos de final frente a un Guardiola que volvió a salir sacudido del Bernabéu.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Finaaaaal del partido!!
90' (3-0) ¡¡¡Victoria contundente del Real Madrid ante el Manchester City!!! En el mejor partido de la temporada, los de Arbeloa toman ventaja en la eliminatoria.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Imperial Valverde
90'+3' (3-0) Valverde evita que Marmoush llegara a un balón. Caen al suelo en su pugna, saliendo airoso el capitán madridista. Impresionante su partido. Ovación del Bernabéu.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Cuatro minutos de añadido
90' (3-0) Se cumplen los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando cuatro minutos más de añadido.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Últimos minutos del partido
88' (3-0) Se vuelca por completo el City ahora, tiene que aguantar el cero en su marcador el Madrid porque este resultado es oro para la vuelta.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Arbeloa hace el último cambio
83' (3-0) Se marcha Trent Alexander Arnold y en su lugar entra Carvajal.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Se marcha Haaland!!
82' (3-0) Cambio sorprendente en las filas del Manchester City: se ha ido Erling Haaland y en su lugar ha entrado Marmoush.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Nuevos cambios en el conjunto blanco
77' (3-0) Doble cambio de Arbeloa. Se van Brahim y Thiago Pitarch, entran Mastantuono y Manuel Ángel.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Llegó el milagro de Courtois!!
75' (3-0) ¡¡A punto de marcar O'Reilly el primer gol para el Manchester City!! Se durmió Thiago Pitarch y perdió el balón en el área pequeña, pero un pie providencial de Courtois evita el gol demostrando reflejos.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Amenaza el conjunto citizen
73' (3-0) Disparo de Reijnders que rozó en Tchouameni y pasó no muy lejos del larguero.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Arbeloa mueve el banquillo
70' (3-0) Segundo cambio en el Real Madrid. Se marcha Arda Güler y en su lugar entra Camavinga.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Providencial Rüdiger!!
68' (3-0) Peligrosísimo centro de Semenyo que ya esperaba empujar el noruego al fondo de la portería, pero lo evitó el alemán en el último momento. Crucial.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡A punto de marcar Viniii!!
66' (3-0) ¡¡Qué cerquita ha estado Vinicius de marcar el 4-0!! El disparo con rosca del brasileño no terminó entre los tres palos de milagro. Se está salvando el City de que la eliminatoria no está ya sentenciada.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡La ha tenido Arda Güler!!
62' (3-0) Primer en un remate de Vinicius que se topó con Donnarumma. Luego, el Real Madrid recuperó rápido, finalizando Arda Güler con un zurdazo que se fue no muy lejos del palo.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |Se disculpa Vinicius
60' (3-0) Ha pedido perdón Vinicius a su afición después de fallar el penalti. Le anima el público del Bernabéu.
-
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Ha parado Donnarumma el penalti!!
57' (3-0) ¡¡Ha fallado el penalti Vinicius!! Ha lanzado mal la pena máxima el brasileño, quien optó por la 'paradinha' antes del ejecutar el lanzamiento y el italiano le adivinó las intenciones. Ha desaprovechado una oportunidad de oro para dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria.