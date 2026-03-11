Arbeloa notaba el pesimismo hacia un equipo en el que no se confiaba, pero el Real Madrid dio el 'do de pecho' ante el Manchester City: "Está claro que las sensaciones que recibíamos de fuera no eran de confianza por este equipo y estos jugadores, somos el Real Madrid y no hay que darle por muerto nunca".

"Sabíamos muy bien cómo juega el City, cómo juega Pep, lo que siempre busca, hemos cerrado líneas de espacio, de pases, ellos buscan que saltes y te buscan la espalda pero sabíamos que si les esperábamos, girábamos y les buscábamos la espalda les podíamos hacer daño".