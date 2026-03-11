Irán descarta su participación en el Mundial de fútbol en EEUU pese a decir Trump que su selección será "bienvenida"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la Junta de Paz celebrada en Washington Reuters

La participación de Irán en el Mundial de 2026 ha quedado en el aire tras unas durísimas declaraciones de su ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, que ha dado por hecha la renuncia del combinado nacional masculino a disputar el torneo.

El responsable político vincula directamente la decisión a la guerra en Oriente Medio y a los recientes ataques sobre territorio iraní, en los que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. "Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial", afirmó Donyamali en una entrevista televisiva.

Desde el lado organizador, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que Donald Trump le trasladó en una reunión que el combinado iraní "es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en EEUU" pese al conflicto bélico, un mensaje que contrasta con el tono de ruptura emitido desde Teherán.

El ministro iraní subrayó que el país ha tenido que afrontar "dos guerras en ocho o nueve meses" y habló de "miles" de víctimas civiles, para justificar que, en ese contexto, no ve posible que la selección acuda al campeonato.

Según sus palabras, las acciones militares de Estados Unidos e Israel han hecho inviable cualquier normalidad deportiva.

Con plaza asegurada

Irán tiene plaza asegurada para el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 18 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con todos sus partidos de la fase de grupos asignados a sedes estadounidenses: Bélgica y Egipto en Inglewood (California) y Nueva Zelanda en Seattle.

De momento, no está claro si el anuncio del ministro es definitivo o si se trata de una posición de máxima presión política.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, ya había deslizado la posibilidad de un boicot tras el precedente reciente del equipo femenino en la Copa Asiática de Australia, donde cinco internacionales aprovecharon visados humanitarios para no regresar.

"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?", planteó Taj.