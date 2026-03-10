Dani García, chef español, sobre el plato favorito de Fermín: "Las lentejas con chorizo mejoran con 15 g de pulpa de ñora"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

Fermín López se ha asentado en la plantilla del FC Barcelona gracias a las grandes actuaciones que ha dejado en las dos temporadas anteriores en el club catalán. A sus 22 años, el centrocampista es un pilar fundamental en los planes de Hansi Flick.

En la Selección ya ha conseguido ganar dos títulos internacionales, la Eurocopa de 2024 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, siendo el máximo goleador del torneo.

El onubense ha renovado recientemente hasta 2031, con un considerable aumento de salario y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, dejando claro la importancia del mediocentro en el futuro del equipo.

Pese a llevar mucho tiempo lejos de su ciudad natal, Fermín aún se acuerda de sus raíces y en lo gastronómico, ha declarado que su plato favorito son las lentejas de su abuela.

Las lentejas de Dani García

El chef consiguió tres estrellas michelín con su restaurante llamado 'Dani García', después decidió cerrar ese restaurante y abrió otro en Madrid que llamó 'Smoked Room' que obtuvo dos estrellas en poco tiempo.

El español es uno de los cocineros más conocidos del país y ha aparecido en varios programas como MasterChef, siendo jurado en varias ocasiones de este.

El malagueño es conocido por modernizar platos tradicionales de Andalucía, además de lograr un gran sabor en todas sus recetas, como ocurre en el caso de las lentejas con chorizo.

Ingredientes 15 gr de pulpa de ñora

1 cucharada de pimentón dulce

300 gr de lentejas

250 gr de chorizo

2 dientes de ajo

2 zanahorias baby

3 zanahorias grandes

1 tomate

1 cebolla

1 puerro

1 hoja de laurel

1 pimiento rojo

1 litro de caldo de carne

Sal

Aceite de oliva Paso 1 En una cazuela caliente añade el caldo y las lentejas. Posteriormente agrega el laurel, el chorizo y las zanahorias y deja que se cuezan por 30 minutos. Paso 2 Mientras, pica la cebolla, el puerro y el ajo. Corta el pimiento rojo, ralla el tomate y reserva los ingredientes. Paso 3 En otra cazuela caliente, pon un poco de aceite y cuando esté caliente sofríe el ajo. Cuando esté dorado añade la cebolla y tras 2 minutos añade también el puerro. Espera otros 2 minutos y añade el pimiento y un toque más de aceite. Paso 4 Agrega el pimentón, la pulpa de ñora y el tomate a la cazuela con la cebolla y deja que se reduzca unos 5 minutos. Paso 5 Tras los 30 minutos de cocinado de las lentejas, retira la hoja de laurel, el chorizo y la zanahoria. Paso 6 Pela el chorizo y tritúralo junto a la zanahoria para hacer el puré. Incorpora las lentejas a la cazuela del sofrito y remueve. Paso 7 Coloca un poco de puré en un plato hondo y añade las lentejas. Añade las zanahorias baby peladas a modo de decoración. Paso 8 Ya están listas para servir, puedes acompañaralas con un chorrito de vinagre si quieres,

Este plato tiene grandes beneficios para el cuerpo humano. Gracias a las proteínas que lleva, ayuda a la, clave para un deportista de élite como es el caso de Fermín. Además, aportan, que es clave para el transporte de oxígeno en la sangre.

Sin embargo, no se debe abusar de este plato ya que la grasa del chorizo puede provocar una subida de colesterol y de la presión arterial, incrementando así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.