Donald Trump pide asilo para las futbolistas de Irán que no cantaron el himno de su país: "Seguramente serán asesinadas"

Las jugadoras de Irán sí cantaron el himno en el segundo y el tercer partido de la Copa de Asia. REUTERS

Donald Trump pidió al Gobierno de Australia que le ofrezca asilo a la selección femenina de fútbol de Irán tras su participación en la Copa de Asia.

La seguridad de las jugadoras iraníes está en entredicho. En pleno conflicto abierto entre Irán y Estados Unidos, las futbolistas se negaron a cantar el himno de su país antes del primero de sus partidos y ofrecieron una imagen que dio la vuelta al mundo.

La cadena de noticias CNN llegó incluso a informar de que el estado iraní había intervenido los teléfonos móviles de todas las componentes de la selección para vigilar sus comunicaciones.

Una pancarta en apoyo a la selección femenina de Irán. REUTERS

Ante esta situación, Donald Trump reclamó este lunes que Australia, donde se disputa la Copa de Asia femenina de fútbol, ofrezca asilo a la selección de Irán.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

Estados Unidos se ofrece

El propio Donald Trump llegó a decir que si Australia no se comprometía a ofrecer asilo a las jugadoras iraníes, sería el propio Estados Unidos quien ofrecería esta opción a las deportistas.

Sin embargo, el presidente estadounidense confirmó poco después que había hablado con Albanese: "¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", dijo en referencia a cinco jugadoras que habrían solicitado refugio en la nación australiana.

El once inicial de la selección femenina de Irán en uno de los partidos. REUTERS

"Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", agregó.

Traidoras de Irán

Las jugadoras iraníes fueron llamadas traidoras por su país al no cantar el himno nacional durante su debut en la Copa de Asia que se disputa en Australia. En su primer choque ante Corea del Sur, las futbolistas se mostraron impasibles en el momento en el que atronó el himno por megafonía.

Las deportistas sí que cantaron el himno en los dos siguientes partidos, los dos últimos de la fase de grupos en la que cayeron eliminadas al sumar tres derrotas.

Varias organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.



La clasificación de la selección iraní para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, fue celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.