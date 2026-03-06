Jesús, chef, sobre el plato favorito de Dani Carvajal: "El brocoli al horno se mejora con pequeños dados de salchichón"

El plato favorito de Dani Carvajal es el brocoli al horno

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, ha contado que su carrera dio un giro cuando decidió revisar su alimentación desde la raíz.

De la mano de su nutricionista eliminó el gluten, la leche de vaca y la carne roja, y empezó a basar su dieta en verduras, pescado, fruta y cereales sin gluten, con un control exhaustivo de la inflamación y la recuperación muscular.

En ese nuevo escenario, hay una verdura que se repite en todas las conversaciones: el brócoli, que el propio Carvajal señala como alimento clave y que, preparado al horno, se ha convertido en su plato favorito.

La versión más sencilla que se sirve en su día a día apenas necesita aceite y sal, pero la cocina televisiva ha demostrado que el brócoli puede aspirar a mucho más sin perder su perfil saludable.

Un buen ejemplo es la receta de brócoli y coliflor al horno con queso y salchichón del cocinero Jesús Monedero en TVE, un gratinado pensado para que la verdura resulte realmente apetecible para toda la familia.

Listo en menos de tres cuartos de hora

En la propuesta de Monedero, el brócoli deja de ser una simple guarnición hervida para convertirse en el centro del plato, acompañado de coliflor, queso rallado y pequeños dados de salchichón.

Ingredientes 1 brócoli en ramilletes.

1 coliflor en ramilletes.

Queso rallado para gratinar (cantidad suficiente para cubrir la superficie).

Salchichón (o embutido similar) en trocitos para mezclar con la verdura.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Lava el brócoli y la coliflor y separa ambos en ramilletes de tamaño similar para que se cocinen de forma uniforme. Paso 2 Cuece ligeramente brócoli y coliflor en agua con sal (o al vapor) hasta que estén tiernos pero aún firmes; escúrrelos bien para que no suelten agua en el horno. Paso 3 Pasa los ramilletes a una bandeja apta para horno, reparte por encima los trocitos de salchichón y riega con un hilo de aceite de oliva. Paso 4 Ajusta de sal y pimienta teniendo en cuenta que el queso y el embutido ya aportan sabor. Paso 5 Cubre la superficie con queso rallado generosamente. Paso 6 Lleva la bandeja al horno precalentado y hornea hasta que el queso se funda y se dore, formando una capa gratinada apetecible (unos minutos, dependiendo del horno). Paso 7 Saca la bandeja del horno y sirve caliente, con el queso dorado y las verduras jugosas.

La receta está pensada para unas cuatro personas y se resuelve en unos 35 o 40 minutos, contando la cocción previa de las verduras y el tiempo de gratinado en el horno.

De la versión de casa al menú de un lateral de élite

Aunque la receta televisiva incorpora queso y salchichón, elementos que Carvajal ha reducido o eliminado en su versión diaria, la técnica de cocer ligeramente el brócoli y luego asarlo o gratinarlo es plenamente compatible con la pauta que sigue el jugador.

Basta con ajustar el tipo de queso, elegir opciones sin lactosa o vegetales, prescindir del embutido o sustituirlo por una proteína más acorde con su plan para tener un plato muy cercano a su brócoli al horno de cabecera.

Para un futbolista que ha visto cómo su rendimiento y su continuidad mejoraban al cambiar lo que comía, que el brócoli al horno haya pasado de castigo infantil a plato favorito dice mucho del peso que la nutrición tiene hoy en la élite.