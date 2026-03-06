Diego Costa, exfutbolista, 37 años: "De niño tenía que limpiar toda la casa, si no mi madre no me dejaba jugar"

Diego Costa ha tenido una carrera exitosa. El brasileño se retiró en enero de este mismo año, tras haber jugado en equipos de gran nivel en Europa como son el Atlético de Madrid y el Chelsea.

El delantero fue clave para La Liga que consiguió el equipo colchonero en la temporada 13/14. También jugó un papel fundamental en las dos Premiers que consiguió con el equipo de Inglaterra en la temporada 14//15 y en la 16/17.

Acabó la carrera con 199 goles en todos los partidos que disputó. El equipo donde más partidos jugó fue en el colchonero y acabó su carrera en el Grêmio, equipo de su país natal.

Costa concedió una entrevista en el canal de Youtube de uno de sus antiguos compañeros, Mario Suárez. El brasileño estuvo comentando como fueron sus inicios y la influencia que ha tenido su madre en él.

Ha sido un jugador rodeado de polémica durante toda su carrera, llegando a protagonizar momentos tensos y de gran repercusión, el propio futbolista reconoció que: "Se transformaba en el campo". Y es que al brasileño siempre le ha gustado ganar "como sea".

Gil Manzano enseñando la roja a Diego Costa en el Partido contra el FC Barcelona

Sin embargo, el jugador fuera del terreno es otra persona, con un carácter que sorprende a más de uno. Todo esto es gracias a su madre, que le dio disciplina, como reconoce el mismo futbolista: " Ella era profesora y yo tenía que hacer toda la casa para poder jugar".

Pese a esta disciplina, el delantero ha protagonizado situaciones de enfrentamiento, siendo la expulsión de Gil Manzano la que más repercusión tuvo. El colegiado expulsó a Costa por insultarle, como recogió en el acta, el delantero le dijo: "Me cago en tu puta madre". Insulto que aún a día de hoy no reconoce el futbolista.

Gracias a su personalidad, el jugador ha conseguido marcar en los compañeros de equipo que ha tenido. Siempre le ha hecho resaltar frente a los demás y destacar ante los entrenadores, que han tenido grandes elogios hacia él. Como es el caso de Simeone, que siempre que ha hablado del delantero, le ha dedicado buenas palabras.