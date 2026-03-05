La cruz de Mbappé: cronología de sus dolores en la rodilla y la búsqueda de respuestas en una eminencia para llegar al City

En una temporada donde al Real Madrid le están saliendo infinidad de frentes, la última crisis pasa por la gestión del caso Kylian Mbappé. El francés, que desde agosto viajaba a velocidad de crucero, se ha visto obligado a parar fruto de unos problemas de rodilla.

Unas dolencias que no son de ahora. Hace ya prácticamente tres meses que se encendieron las alarmas, pero la situación se ha ido arrastrando hasta que el cuerpo del francés ha dicho basta.

Se cayó de la convocatoria contra el Benfica al no completar el entrenamiento y ahora mismo su fecha de regreso es toda una incógnita.

Para llegar al origen del problema hay que remontarse al 7 de diciembre en el duelo contra el Celta. Sufrió molestias en la primera mitad y se marchó cojeando al túnel de vestuarios en el descanso. Acabó disputando los 90 minutos, pero terminó muy mermado.

Pocos días después, la situación seguía sin mejorar. Mbappé fue incluido en la convocatoria contra el Manchester City, pero ni siquiera llegó a calentar. Permaneció los 90 en el banquillo, en lo que fue una evidencia de que todavía no estaba en condiciones de competir.

Kylian Mbappé se lamenta en el partido ante el Celta. EFE

Su esfuerzo por acelerar el regreso quedó patente más tarde. Tras disputar todo el partido contra el Alavés el 14 de diciembre, sorprendió jugando de nuevo los 90 minutos en Copa del Rey ante el Talavera.

La motivación tenía nombre propio: el récord goleador anual de Cristiano Ronaldo. Mbappé anotó dos tantos esa noche y alcanzó la marca del portugués, aunque el sobreesfuerzo tuvo consecuencias.

A finales de mes, en el último entrenamiento del año, se confirmó lo que se temía. El club informó de una lesión en la rodilla, y desde Francia se apuntó a un periodo de baja de entre tres y cuatro semanas.

Sin embargo, apenas diez días después, el francés desafió los plazos médicos y reapareció en la final de la Supercopa frente al Barça. Quiso estar presente para ayudar al equipo y respaldar a Xabi Alonso, que acabaría firmando su despedida del banquillo blanco tras ese encuentro.

A continuación, Arbeloa decidió concederle descanso en el duelo copero frente al Albacete. Mbappé no participó, más por precaución que por molestias, pero el equipo terminó eliminado.

Desde entonces, el delantero volvió al ritmo habitual de competición, conservando su pegada -nueve goles en los seis partidos siguientes- aunque su físico no transmitía la misma frescura de meses anteriores.

Ya en febrero, el problema volvió a manifestarse. Ante la Real Sociedad se quedó sin disputar un solo minuto, nuevamente por precaución. Tres días más tarde reapareció en Lisboa contra el Benfica, evidenciando que los contratiempos físicos seguían acompañándole, aunque sin frenar del todo su instinto goleador.

Su último partido llegó el 21 de febrero contra Osasuna. Un duelo donde pasó totalmente desapercibido y en el que mostró estar muy tocado físicamente.

En busca de respuestas

Mbappé busca poner fin a sus problemas en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda y para ello va a echar mano de Bertrand Sonnery-Cottet, uno de los traumatólogos más reconocidos en el mundo en lesiones de rodilla en deportistas élite.

Bertrand Sonnery-Cottet, junto a Ibrahimovic.

El médico francés ya ha tratado con deportistas como Ibrahimovic, a quien trató tras su grave lesión en 2022, y más recientemente a Mouctar Diakhaby, quien sufrió una lesión escalofriante hace más de un año.

Benzema también trató con él en 2014 y cada año realiza más de 600 reconstrucciones complejas de ligamentos. Es un experto en la materia y Mbappé ha querido confiar en su compatriota para poder salir de la espiral y recuperar el nivel mostrado en el primer tramo de la temporada.

El Mundial es el objetivo, pero antes queda resolver el último tramo de temporada con el Real Madrid. A la vuelta de la esquina está la eliminatoria de octavos de Champions contra el Manchester City e intentará apurar para llegar a la cita.

En el Real Madrid hay confianza en que siga un tratamiento conservador que le permita estar el próximo miércoles 11 de marzo en el Bernabéu. No será fácil, dependerá de sus sensaciones. Eso sí, cualquier riesgo de más puede acabar en una desgracia mayor que ni el club, la selección francesa ni Mbappé quieren.