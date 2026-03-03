Carles, chef, sobre el plato favorito de Iker Casillas: "Los huevos rotos se mejoran confitando la patata a 140 ºC y llevan 100 g de jamón ibérico"

0 votos

Iker Casillas siempre se ha definido como alguien de gustos simples a la hora de comer.

Entre todos los platos posibles, hay uno que representa mejor que ningún otro al excapitán del Real Madrid y de la selección española: los huevos rotos con jamón y patatas, una combinación tan directa como su manera de entender el fútbol.

No hay espuma, ni trampantojo, ni técnicas sofisticadas, solo producto y un punto de cocción preciso para que la yema se mezcle con la patata y el jamón en cada bocado.

Ese espíritu encaja a la perfección con la interpretación que hace el chef Carles Abellán de los huevos estrellados en el Bar Alegría, el local del Eixample barcelonés donde su hijo Tomàs decidió rendir homenaje a este clásico.

La receta más rápida con solo cinco ingredientes

Allí los sirven en dos versiones, con jamón ibérico o en clave vegetariana, pero la primera conecta de lleno con el imaginario de Casillas: patata confitada y frita, huevos hechos en aceite bien caliente y buen jamón rematando el conjunto.

En la fórmula del Bar Alegría, siguiendo el método más tradicional, el plato se construye con una lista mínima de ingredientes: dos huevos, una patata agria, unas lonchas de jamón ibérico, aceite de oliva y sal.

La sencillez de la lista contrasta con el cuidado que requiere cada paso, porque el punto de las patatas y el breve tiempo de fritura de los huevos marcan la diferencia entre un resultado correcto y uno memorable.

Ingredientes Huevos camperos, 4 ud

Patatas nuevas, 5 ud

Jamón ibérico, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Sal, al gusto Paso 1 El proceso arranca pelando la patata, cortándola en gajos pequeños y confitándola en aceite a baja temperatura, alrededor de 140 grados, hasta que queda muy tierna sin llegar a dorarse. Paso 2 Después se deja enfriar y se vuelve a freír en aceite bien caliente, a unos 180 grados, para conseguir esa textura crujiente por fuera y suave por dentro que se busca en unos buenos huevos rotos. Paso 3 Una vez listas las patatas, se pasan a un bol amplio que servirá de base del plato. En ese mismo aceite se fríen los huevos apenas unos diez segundos, de manera que la clara cuaje rápidamente mientras la yema se mantiene líquida Paso 4 Al sacarlos de la sartén se colocan en un plato y se rompen con una cuchara, sin llegar a batirlos, para que al mezclarse con la patata formen una salsa cremosa. Paso 5 El siguiente gesto es incorporar los huevos a las patatas del bol, añadir la mitad del jamón ibérico y remover con suavidad para que todo quede impregnado de yema. Paso 6 El emplatado final se remata colocando el resto del jamón por encima, de forma que algunas lonchas se templen con el calor del conjunto y otras conserven una textura más firme.

Un plato muy completo a nivel nutricional

Desde el punto de vista nutricional, los huevos rotos con jamón y patatas son más equilibrados de lo que parece a simple vista.

Los huevos aportan proteínas de alto valor biológico, con unos 13 gramos por cada 100 gramos de parte comestible, y son una de las mejores fuentes dietéticas de colina, esencial para el cerebro y el sistema nervioso.

El jamón ibérico suma proteínas de calidad y ácido oleico, la misma grasa cardiosaludable del aceite de oliva. Las patatas ofrecen hidratos de carbono complejos que proporcionan energía sostenida, potasio y vitamina C.

La receta favorita de Casillas demuestra que un plato humilde puede reunir un perfil nutricional interesante y satisfacer al paladar más exigente en apenas un cuarto de hora.