Lionel Messi dejó el FC Barcelona en 2021 tras haber ganado innumerables títulos de manera individual y colectiva pero, en todos los años que estuvo, visitó en varias ocasiones el restaurante de Josep Maria Kao.

El chef ha atendido a numerosas celebridades, desde actores de Hollywood hasta futbolistas en su restaurante 'Shangai'. Además, el cocinero declaró en una entrevista a Catalunya Radio que el propio Harrison Ford "quiso tener un recuerdo con nosotros, los cocineros".

Sin embargo, el jugador de mayor calibre que ha pasado por el restaurante es el astro argentino, que se maravilló en concreto con las empanadillas chinas. El chef recordó que: "Messi quería probar muchos platos pero le gustaron mucho".

El cocinero catalán, después de atender a numerosas celebridades y lograr conquistar el paladar de los más exigentes, afirmaba que: "Los futbolistas sí tienen buen paladar, los que no lo tienen tanto son los políticos".

La receta perfecta de los dim sum

Uno de los mejores chefs de dim sum es Felipe Bao. Es el heredero de una saga familiar vinculada a la restauración china. Actualmente se ocupa de 20 cocinas distribuidas por todo el país, donde se encuentra Bao Li, situado en Madrid.

La propuesta de este restaurante son los dim sum excepcionales, logrando mezclar la técnica oriental y el producto local. Lo dirige junto a su hermana María Li Bao y el espacio ofrece menús degustación que viajan por sabores clásicos reinterpretados con una cierta creatividad culinaria.

Ingredientes Para la masa 1 kg de harina de trigo

60 g de aceite vegetal

480 g de agua Para el relleno 600 g de carne de cerdo

30 g de cebolleta

30 g de jengibre

35 g de soja

40 g de sal

20 g de azúcar

30 g de vino

Una pizca de pimienta Para la gelatina 1,5 l de agua

1,5 kg de corteza de cerdo fresca Paso 1 Mezcla los ingredientes de la harina y amasa bien para que la masa quede homogénea y deja reposarlo en la nevera durante una hora al menos. Paso 2 Pon a cocer la corteza de cerdo y déjala enfriar. Después separa la parte líquida de la sólida Paso 3 Trocea la carne, el jengibre y la cebolleta. Cocínalo en una sartén todo junto y después tritúralo y mézclalo con la gelatina. Paso 4 Estira bien la masa y haz una especie de rodillo con ella. Córtala en trozos de 6 o 7 gramos cada uno Paso 5 Estira cada trozo con la ayuda del rodillo y pon en la base una cucharada del relleno triturado Paso 6 Cierra cada trozo de masa en pequeños paquetitos haciendo pliegues en la parte superior e introduce las piezas en una cesta de vapor. Paso 7 Pon la cesta en una olla con agua hirviendo y cocínala al vapor durante 5 minutos Paso 8 No sobrepases ese tiempo para conseguir que la masa no se rompa. Una vez hecho, está listo para ser llevada a la mesa

Beneficios de este plato

La traducción del nombre de este plato no puede ser más acertada, comúnmente se conoce como tocar el corazón y eso es exactamente lo que logra. Al estar elaborados al vapor, conservan mejor los ingredientes y contienen menos grasas añadidas.

Como se puede elaborar con diferentes ingredientes, favorecen a una dieta equilibrada que consigue combinar proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola comida.

Cuando se eligen con opciones de relleno saludable, pueden formar parte de un patrón alimenticio balanceado que aporta energía sostenida y nutrientes esenciales para el bienestar general.