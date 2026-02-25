Sorloth, futbolista del Atlético, sobre su infancia: "Mi padre fue un gran goleador y yo crecí haciendo patinaje sobre hielo"

Alexander Sörloth arrastra un legado futbolístico familiar que marca su trayectoria. Su padre, Göran, fue uno de los grandes goleadores del Rosenborg en los años ochenta y noventa, con 74 dianas en 174 encuentros, cinco campeonatos de Liga y una participación con Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Aquella herencia deportiva caló hondo en el delantero noruego del Atlético de Madrid, que creció en Trondheim rodeado de balones, hielo y una cultura competitiva que fue mucho más allá del césped.

Porque el actual ariete rojiblanco no se crió únicamente pateando un balón. Hasta los 14 años compaginó el fútbol con el balonmano y el patinaje de velocidad sobre hielo, dos disciplinas muy arraigadas en la tradición deportiva noruega y, en particular, en su ciudad natal.

Esas experiencias, lejos de dispersar su talento, terminaron por forjar las cualidades que hoy lo diferencian de otros delanteros de su envergadura.

"Creo que esa coordinación con la que crecí haciendo patinaje me ha ayudado a que yo, un jugador de 1,95 de altura, tenga movimientos con el balón que rara vez se ven en jugadores tan altos", explicó tiempo atrás el propio Sörloth en una entrevista con Relevo.

Alexander Sörloth, celebrando un gol con el Atlético de Madrid en el Metropolitano EFE

"También la explosividad la potencié desde bien pequeño en el patinaje sobre hielo porque es un deporte de ser tremendamente explosivo cuando te toca serlo", añadió.

No fue lo único que sacó de aquellos años de formación multideportiva. El balonmano, práctica habitual en Trondheim, también dejó huella en su manera de leer el juego: "En el balonmano creo que interioricé lo que es tener buena visibilidad para tomar decisiones rápido mentalmente", reconoció el noruego.

Esa combinación de agilidad, potencia y visión resulta llamativa en un futbolista que mide casi dos metros. En el Atlético de Madrid, donde aterrizó en el verano de 2024 tras brillar en el Villarreal con 26 goles, Sörloth ha logrado consolidarse como un recurso ofensivo diferencial.

En su primera campaña como rojiblanco firmó 24 tantos en todas las competiciones, superando los registros inaugurales de Álvaro Morata y Luis Suárez con el club colchonero.

Diego Simeone, que le bautizó como 'Sicario' desde su primera reunión, encontró en él a un depredador de área capaz de resolver partidos desde el banquillo o desde el once.

Con 30 años recién cumplidos, Sörloth vive ahora su segunda temporada en el conjunto madrileño acompañado de su pareja, Lena Selnes, y de su hija Emma, que nació en abril de 2024.

"Madrid lo tiene todo. Los restaurantes y especialmente la tranquilidad. A mi familia también le gusta mucho. Es una ciudad especial", confesó el delantero en otra entrevista en Radio MARCA.

La capital española se ha convertido en el escenario donde el hijo de Göran Sörloth ha dado forma definitiva a su carrera, con el mismo instinto goleador que heredó de su padre y unas piernas que se templaron sobre el hielo noruego antes de pisar cualquier terreno de juego.