El Barcelona recibe un duro golpe para el partido de vuelta de la Copa: no podrá ampliar la capacidad del Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona ha denegado la activación de la fase 1C, donde el club iba a poder ampliar los espectadores de cara al partido de vuelta contra el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Los blaugranas tenían como objetivo esta ampliación para poder contar con más aficionados que les ayudasen a remontar el resultado de 4 a 0 que obtuvieron en el Metropolitano.

Actualmente pueden entrar al Camp Nou 45.000 espectadores y con esta ampliación iban a conseguir que fuesen 62.000. Todo ello gracias a la habilitación del Gol Norte, que actualmente no tiene aficionados y es donde se colocará en un futuro la grada de animación.

La idea del club era que esta ampliación estuviese disponible el domingo 22, cuando el Barcelona recibió al Levante. Pero esa idea quedó completamente descartada al igual que para el encuentro contra el Villarreal que se disputará este fin de semana.

La gran esperanza era que llegase para el partido del Atleti, pero ya ha quedado descartada y se está trabajando para que no se prolongue más y se consiga en los próximos partidos.

El Camp Nou ya ha vivido grandes remontadas, como la que sucedió en 2017 con el PSG, donde los blaugranas consiguieron remontar el mismo resultado que tienen ahora con el equipo madrileño.

Y un factor clave fue la afición, que dio fuerzas al equipo en los peores momentos y que jugaron un papel protagonista en todas las remontadas. Llegando incluso, a provocar un terremoto cuando se consiguió la remontada contra los franceses.

Estos encuentros son cruciales para el equipo, siendo la vuelta de los octavos de final que se juegan el 18 de marzo contra un rival aún por decir, que puede ser el PSG, el Mónaco o el Newcastle.

Aún así, la siguiente fecha es contra el Sevilla, el 15 de marzo y el club va a contar con más de 15 días desde esta negativa para poder conseguir esa ansiada ampliación.