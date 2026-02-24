Arbeloa mete presión a UEFA con el 'caso Prestianni': "Tienen la oportunidad de que esto no se quede en un eslogan"

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de vuelta del play-off de la Champions League contra el Benfica.

El entrenador del Real Madrid repasó los temas más destacados de la actualidad blanca, con el foco en el caso Prestianni, la situación de Vinicius y la preparación para el decisivo encuentro en el Santiago Bernabéu.

Sobre una posible sanción a Prestianni, Arbeloa insistió en que "no lo hemos hablado en el vestuario", pero demostró que el fútbol está ante "una oportunidad de dar un golpe al racismo". "La UEFA siempre ha agitado la bandera de esta lucha y tiene la posibilidad de dar un golpe", subrayó, en un mensaje claro hacia el organismo europeo.

Preguntado por si la situación ha afectado al vestuario, el técnico fue tajante: "No. Estamos muy concentrados en el partido, en dar un gran nivel y una gran imagen. Ganar. En eso ponemos toda nuestra energía y esfuerzo". Añadió además que las decisiones disciplinarias "no nos incumben" porque "no somos nosotros quienes tenemos que tomarlas, sino la UEFA".

En relación con las palabras de Courtois sobre Mourinho, Arbeloa recordó que ya lo había dicho en Lisboa y lo mantiene: "Vini marcó un gol muy bonito, grandísimo. Y nada de lo que pueda hacer ni haya hecho justifica un acto de racismo". Recalcó que ése es "el mensaje más importante" y que "nada justifica el racismo".

El entrenador madridista también habló del estado anímico del equipo antes del duelo en el Bernabéu. "Hay muchas ganas, mucha ilusión por disfrutar una gran noche de Champions", explicó.

Sobre las recientes palabras de Joan Laporta, fue contundente al desmarcarse del tema: "No entre a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí, el mayor escándalo es que el 'caso Negreira' sigue sin resolverse".

También tuvo buenas palabras para Vinicius, de quien destacó su liderazgo. "Está muy bien, con muchas ganas. Muy motivado para este tipo de partidos", afirmó. "Desde que he llegado, está dando un grandísimo rendimiento. Es diferencial, y queremos aprovecharlo al máximo. Tiene mucho carácter, es un líder, y necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido", añadió.

Arbeloa confirmó además que Mbappé está "preparado para jugar mañana, lo cual es lo más importante ahora mismo", resaltando su "esfuerzo y compromiso" pese a las últimas semanas. "Intenta ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial y las defensas saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana y seguro que hará un gran partido", señaló con una sonrisa.

Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Benfica. EFE

Consultado sobre la posición del francés, el técnico aseguró que "no creo que su problema sea el gol. Ni marcar, ni cómo lo hace. Si tuviese que destacar algo suyo, es su inteligencia. Sabe muy bien dónde moverse".

Explicó que durante el encuentro "habrá momentos para generar dentro del área y otros, fuera", pero insistió en que "Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y sólo hay que ver sus números para entender que lo hace bien".

Por último, sobre el Benfica sin Mourinho en el banquillo, Arbeloa pidió no confiarse: "Igual que el equipo está centrado en hacer un gran partido, yo también. No será la primera vez en la carrera de Mourinho sin estar en el banquillo, y sus equipos siempre han rendido".