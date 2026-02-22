'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético, sobre su infancia: "Mis padres me criaron para jugar al fútbol como un soldado"

Hay figuras destinadas a dejar huella en la historia del fútbol. Simeone es, sin duda, una de ellas. El técnico argentino es actualmente el entrenador con más tiempo al frente de un mismo equipo en España.

Suma ya 14 temporadas al mando del Atlético de Madrid, un logro poco habitual en el fútbol moderno, donde la estabilidad en los banquillos es cada vez más excepcional. La confianza sostenida de la directiva rojiblanca refleja una de sus máximas innegociables: ir partido a partido.

Una filosofía que no solo marcó su etapa como futbolista, sino que define también su recorrido como entrenador. Desde la infancia, Simeone creció bajo una cultura del esfuerzo y la disciplina que explica su permanente ambición competitiva.

A lo largo de estos años incluso llegó a plantearse la posibilidad de rescindir su contrato, aunque mantiene vínculo con el club hasta el próximo año, consolidado ya como una referencia indiscutible del fútbol contemporáneo.

En Argentina, el fútbol forma parte del ADN cultural, y en ese entorno se forjó el carácter del técnico. Primero como jugador y después desde el banquillo, su trayectoria ha estado guiada por una pasión que se manifiesta de forma visible en cada partido: gestos enérgicos, carreras por la banda y una implicación total con los suyos.

Simeone, tras dar su rueda de prensa previa a las semis de la Supercopa de España EFE

Esa intensidad responde a una educación marcada por valores firmes. "Mis padres me criaron para jugar al fútbol como un soldado", confesó en una entrevista concedida al Irish Independent.

Hijo de un vendedor de calefacción y de una peluquera, recibió desde pequeño el impulso necesario para cruzar el Atlántico y perseguir su sueño europeo, siempre bajo una ética basada en el trabajo constante y la responsabilidad.

La filosofía de Simeone

El Cholo asumió como propios esos principios inculcados en su hogar argentino. "Me enseñaron valores: lavar tu ropa, el respeto, el orden, todo lo que te ayuda en la vida", recordó. Una enseñanza que aplicó en su etapa lejos de casa y que hoy traslada también a su faceta personal y familiar.

Su retirada como futbolista se produjo en su país natal. Poco después, recibió la propuesta de dirigir al Racing Club, oferta que rechazó en dos ocasiones antes de aceptarla definitivamente.

La tercera fue la vencida. El conocimiento del vestuario -había compartido equipo con varios jugadores meses antes- resultó determinante para dar el paso.

Con el tiempo, tuvo claro que debía regresar a España, al club que marcó sus mayores éxitos como jugador: el Atlético de Madrid. Aceptó el desafío de devolver al conjunto rojiblanco a la élite y, desde entonces, ha conquistado títulos nacionales y europeos que han reforzado su legado.

Más allá de los trofeos, Simeone ha logrado algo aún más complejo: convertirse en símbolo de una entidad y en una de las figuras más reconocibles del fútbol internacional.