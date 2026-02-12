España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y la República Checa en la fase de grupos de la Nations League

El combinado que dirige Luis de la Fuente tendrá un complicado grupo en un torneo que arrancará entre el 24 y el 26 de septiembre.

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en la fase de grupos de la próxima Nations League 2026/2027.

La Selección debutará en la competición entre el 24 y el 26 de septiembre, fecha en la que se disputará la primera jornada de esta fase de grupos.

El combinado que dirige Luis de la Fuente volverá a cruzarse una vez más en un gran torneo con Croacia. Precisamente venció a los croatas en la final de 2023 en la tanda de penaltis, una final en la que se adjudicó su primer entorchado.

𝗘𝗺𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮



Definidos nuestros rivales para la fase de grupos de la próxima #NationsLeague.



ℹ️ https://t.co/t0lbMHfsqN #VamosEspaña pic.twitter.com/7dEpnXg9mT — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 12, 2026

El grupo no es para nada sencillo. España también jugará contra la Inglaterra de Thomas Tuchel, en lo que será la reedición de la final de la pasada Eurocopa.

El rival más asequible será la República Checa. Una selección que, a priori, tendrá muy complicado poder seguir adelante más allá de la fase de grupos.

España tiene un idilio especial con esta competición. Fue campeona en 2023 después de derrotar a Croacia en la tanda de penaltis, y en la última edición a punto estuvo de revalidar el título. También los lanzamientos desde los once metros decidieron, pero en contra en esta ocasión.

Pepe fue el encargado de sacar las bolas de los bombos. REUTERS

España ha llegado a la final de esta competición en tres de las cuatro ediciones que se han disputado hasta la fecha. La primera de ellas la perdió con polémica ante la Francia de Mbappé. Una gran dominadora, por lo tanto, de este torneo.

Eso sí, quien más títulos de la UEFA Nations League tiene en su palmarés es la selección de Portugal. Los lusos se proclamaron campeones en 2019 en el estreno de la Liga de las Naciones, y volvieron a ganar en 2025.

El resto de grupos

España quedó encuadrada en el grupo 3 de la Liga A, pero hay otros emparejamientos atractivos de un alto nivel. Especialmente en el grupo 1. Allí coincidirán Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

En el grupo 2, por su parte, quedaron encuadradas las selecciones de Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia. Por último, en el grupo 4 Portugal defenderá el título ante Dinamarca, Noruega y Gales.

Un momento de la ceremonia de la Nations League. EFE

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a disputar automáticamente los cuartos de final. Posteriormente, se celebrará una Final Four de la que saldrá el nuevo campeón de esta Nations League.

Las fechas

Esta próxima edición de la Nations League que hoy ha celebrado el sorteo de la fase de grupos ya tiene todas sus fechas decididas para los próximos meses.

La fase de grupos arrancará el 24-26 de septiembre de este 2026 y finalizará el 15-17 de noviembre de este mismo año. Habrá tres ventanas para disputar las seis jornadas de esta fase liga, y de ahí saldrán las selecciones que avanzan a los cruces.

Los cuartos de final de la Liga A, los que pelearán por el título, se jugarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. En esas mismas fechas se disputarán también los playoffs de las ligas A/B y B/C.

La fase final, donde se decidirá el campeón de esta nueva edición de la UEFA Nations League, se jugará entre el 9 y el 13 de junio de 2027.

Grupos de la Nations League 2026/2027

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales.

Fechas de la Nations League 2026/2027

Sorteo de la fase liga: 12 de febrero de 2026

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026*

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026

Cuartos de final de la Liga A: 25-30 de marzo de 2027

Play-offs de la Liga A/B y play-offs de la Liga B/C: 25-30 de marzo de 2027

Fase final: 9-13 de junio de 2027

Play-offs de la Liga C/D: 23-28 de marzo de 2028

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.