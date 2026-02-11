La nueva vida de Djibril Cissé (44), exfutbolista: de campeón de la Champions en 2005 a DJ en el Teatro Barceló de Madrid

Hay una imagen que resume bien la vida de Djibril Cissé. Es la noche del 25 de mayo de 2005, estadio Atatürk de Estambul, final de la Champions League.

El delantero francés lleva apenas un mes de competición tras una doble fractura de tibia y peroné que lo tuvo siete meses en el dique seco y que estuvo a punto de costarle la amputación del pie. "El médico me dijo que si no actuaba en 30 minutos, habrían tenido que amputar", reveló años después en una entrevista en TalkSPORT.

Aquella noche, con el Liverpool remontando un 0-3 ante el Milan, Cissé entró como suplente y anotó el segundo penalti de la tanda que selló el milagro. "Mi historia es un poco inusual. Cuatro meses antes estaba con muletas, tratando de ponerme en forma para la siguiente temporada, no para jugar una final de Champions", recordó en Soccer AM.

Nacido en Arlés en 1981, de origen marfileño, Cissé despuntó en el Auxerre, donde fue máximo goleador de la Ligue 1 en dos temporadas y anotó 90 goles antes de los 23 años.

Su fichaje por el Liverpool en 2004, por 14 millones de libras, parecía el trampolín definitivo. Lo fue, pero a su manera: entre lesiones brutales -sufrió otra fractura similar en 2006, esta vez con Francia, justo antes del Mundial- y una personalidad que nunca encajó del todo en los vestuarios más conservadores.

Djibril Cissé, en la gala del Balón de Oro Instagram

Pelo teñido de colores imposibles, tatuajes cuando aún eran tabú y una estética que anticipaba la era del futbolista influencer. Pasó después por el Marsella, el Sunderland, la Lazio, el Panathinaikos, el QPR y hasta el Kuban Krasnodar ruso. Doce clubes en total, más de 270 goles, jugó dos Mundiales y ganó una Copa Confederaciones con Francia.

En febrero de 2017, con 35 años, anunció su retirada definitiva. "Con la misma pasión me voy a dedicar plenamente a la moda y a la música. Voy a dar el corazón y el alma en mi carrera como DJ y productor", declaró al medio Yahoo Sport.

No era un capricho. Desde sus primeros días en Auxerre, Cissé había sido el disc jockey oficioso de cada vestuario: elegía la música en los desplazamientos, animaba las celebraciones y gastaba horas en su estudio casero.

Bajo el nombre artístico DJ Tcheba, publicó el sencillo 'Kiti' en 2020 junto a DJ Peet, que acumula más de tres millones de reproducciones en Spotify.

Hoy, a sus 44 años, Cissé es un DJ solicitado en festivales y salas de toda Europa. Su agenda de 2025 incluyó el Delta Festival de Marsella, varias fechas en Grenoble y, como plato fuerte, una sesión en el Teatro Barceló de Madrid la noche de la final de la Champions League, el pasado 31 de mayo.

También ejerce de comentarista en cadenas deportivas francesas y mantiene una relación estrecha con la nueva generación de futbolistas galos del Real Madrid.

"Amo ser futbolista, pero ese capítulo se acabó. Ahora esta es mi arena. Lo que más me gusta es compartir mi música con la gente: durante unas horas somos una gran familia", explicó en un reportaje de Goal en 2019 . De los botines a los platos, de Estambul a Barceló. El ritmo, al fin y al cabo, no ha cambiado.