El palo de Santi Cazorla (41) a LaLiga: "La realidad es que está a años luz de la Premier League en todos los sentidos"

Santi Cazorla, antes de un partido de La Liga con el Real Oviedo Europa Press

El capitán del Real Oviedo perdió la paciencia tras un fin de semana caótico para el fútbol español. Santi Cazorla, doble campeón de Europa con la Selección, utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje tan breve como demoledor contra el organismo que preside Javier Tebas.

"La realidad es que LaLiga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos", escribió el centrocampista asturiano, cuya opinión cobra especial peso porque conoce ambas competiciones desde dentro: vistió la camiseta del Arsenal durante seis temporadas antes de regresar al fútbol español en 2018.

El detonante fue la suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo, correspondiente a la jornada 23, apenas cuatro horas antes del pitido inicial previsto para la tarde del sábado en el estadio de Vallecas. LaLiga justificó la medida alegando que el terreno de juego no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

El Rayo había acometido un cambio completo de césped esa misma semana, pero las lluvias persistentes sobre Madrid impidieron que la superficie alcanzara un estado óptimo y el drenaje no funcionó como se esperaba.

El malestar en el seno del conjunto carbayón fue mayúsculo. La plantilla, el cuerpo técnico y buena parte de la afición ya se encontraban en la capital cuando llegó la notificación del aplazamiento.

El estadio del Rayo Vallecano en una fotografía de archivo AFP7 / Europa Press

El club emitió un comunicado oficial en el que solicitó formalmente a la RFEF que le otorgara la victoria, al considerar que se habían vulnerado las normas federativas.

"El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados", rezaba la nota.

Agustín Lleida, director general de la entidad, fue aún más contundente en declaraciones a COPE: "LaLiga no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió. Esto podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte".

No es la primera vez que Cazorla carga contra la organización de la competición. El pasado 29 de enero, el mediocampista nacido en Lugo de Llanera ya mostró públicamente su hartazgo por los horarios asignados a su equipo, al constatar que el Oviedo figuraba de forma recurrente en la franja de las 14:00 horas.

"Es una broma ya lo de jugar siempre a las 14:00", protestó entonces en la misma red social.

La situación deportiva agrava el contexto. El Real Oviedo, que logró el ascenso a Primera la pasada temporada, ocupa la vigésima y última posición de la clasificación con solo 16 puntos en 22 jornadas, a siete del Valencia, primer equipo fuera de los puestos de descenso.

Cazorla, que a sus 41 años afronta posiblemente su última campaña como profesional, acumula 13 apariciones esta temporada con un rol cada vez más testimonial, pero su influencia en el vestuario y fuera de él sigue siendo innegable.

El conflicto entre el club asturiano y LaLiga amenaza con prolongarse en los despachos mientras la pelota sigue sin rodar en Vallecas.