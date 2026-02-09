Detenido un árbitro de Segunda División por una presunta agresión sexual a una prostituta tras hacerse pasar por policía

Dos agentes de la Policía Nacional velan por la seguridad durante un partido de fútbol.

Un árbitro asturiano de Segunda División se encuentra bajo investigación por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón ocurrida hace 15 días, según adelantó el diario local La Nueva España.

El colegiado, de 33 años, fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos tras prestar declaración, y ya ha regresado a los terrenos de juego para dirigir un encuentro de la categoría de plata de nuestro fútbol.

De acuerdo con la denuncia, el investigado habría suplantado la identidad de un agente de la Policía Nacional hasta el punto de enseñarle una placa identificativa.

Además habría amenazado a la mujer aprovechándose de su situación administrativa irregular en España y según El Comercio, no habría abonado el coste del servicio.

En la descripción de los hechos realizada por la mujer de origen latinoamericano se explica que este hombre, de entre 30 y 40 años, lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas.

Además de la detención, los agentes procedieron al registro de la vivienda del colegiado en su empeño por comprobar si en su domicilio tenía otros uniformes que pudieran pertenecer a otros cuerpos de seguridad.

El colegiado, cuya identidad se desconoce, podría enfrentarse a un delito de agresión sexual si así lo considera el juzgado de instrucción de Gijón que está llevando el caso. Además de coacciones y usurpación de funciones públicas.

Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte.

El árbitro quedó en libertad con cargos tras prestar declaración, con una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la denunciante y bajo investigación judicial por un posible delito de agresión sexual, además de coacciones y usurpación de funciones públicas.

El auto de libertad provisional data del pasado 29 de enero, circunstancia que añade un elemento especialmente sensible al caso, ya que el implicado habría llegado a arbitrar un partido de fútbol con posterioridad a su arresto.