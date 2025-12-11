Zidane, presente en el Bernabéu durante la derrota ante el City aunque su futuro no está vinculado al de Xabi Alonso

Real Madrid

Man. City

La presencia de Zinedine Zidane en el palco del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Manchester City no pasó desapercibida para nadie.

Las cámaras de DAZN captaron al legendario exentrenador blanco siguiendo desde un palco privado un encuentro que terminó con derrota merengue por 1-2, en plena crisis de resultados del equipo dirigido por Xabi Alonso.

La aparición de Zidane alimentó de inmediato los rumores sobre una posible vuelta al banquillo madridista, especialmente en un momento tan delicado para el técnico vasco, que acumula solo dos victorias en los últimos ocho partidos disputados.

Sin embargo, la realidad dista mucho de esas especulaciones. Pese a que el nombre del marsellés suena con fuerza cada vez que el Real Madrid atraviesa dificultades, su presencia en Chamartín no responde a ninguna negociación con la directiva blanca.

Florentino Pérez y su círculo más cercano son plenamente conscientes de que Zidane tiene trazada una hoja de ruta clara que no incluye, al menos en el corto plazo, un regreso al conjunto merengue.

El plan del exjugador francés pasa por asumir las riendas de la selección de Francia tras la conclusión del Mundial de 2026. Los medios galos llevan meses dando por hecho un acuerdo avanzado entre Zidane y la Federación Francesa de Fútbol para que tome el relevo de Didier Deschamps, quien ya ha confirmado que abandonará el cargo después de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el presidente de la FFF, Philippe Diallo, ha evitado confirmaciones oficiales y ha dejado la puerta abierta a posibles sorpresas, el consenso en Francia apunta a que Zidane será el elegido para dirigir a Les Bleus.

Zinedine Zidane en el paddock de la Fórmula 1 durante este 2025 EFE

Este compromiso implícito con la selección francesa convierte en prácticamente imposible que Zidane acepte dirigir al Real Madrid en los próximos meses, algo que la plana mayor del club reconoce en privado.

Además, el francés ha dado señales inequívocas de que su prioridad está puesta en el banquillo nacional. Recientemente ha invertido 10.000 euros en el Union Foot de Touraine, modesto club de la tercera división francesa, replicando una estrategia que ya utilizó en el pasado con otros equipos galos como el Evian-Thonon-Gaillard o el Rodez.

Esta apuesta por el fútbol base francés refuerza la idea de que Zidane está cimentando su futuro en su país natal.

Mientras tanto, Xabi Alonso se juega su continuidad cada fin de semana. La derrota ante el City dejó al equipo en una situación comprometida. Aunque en Champions se mantiene entre los ocho primeros, en La Liga acumula cuatro tropiezos en los últimos cinco compromisos.

El encuentro del domingo ante el Alavés en Mendizorroza se perfila como una auténtica prueba de fuego para el técnico tolosarra. Si el Real Madrid no logra la victoria, su salida podría precipitarse antes de Navidad.

En ese hipotético escenario, el nombre que cobra mayor fuerza como solución de emergencia es el de Álvaro Arbeloa. El exlateral blanco, actualmente al frente del Castilla, aparece como la alternativa más accesible y realista para la directiva en caso de tener que efectuar un cambio inmediato. También se ha mencionado a Santiago Solari como posible solución provisional.

Zidane, en cambio, permanece al margen de estas ecuaciones, concentrado en un sueño que parece tener una fecha concreta: julio de 2026, cuando Francia busque un nuevo líder tras el Mundial y él esté listo para asumir su siguiente gran reto de su carrera como entrenador.