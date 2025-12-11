Lennart Karl, la sensación de la Champions que irrumpe tras el revés a Musiala: el prodigio que sigue la estela de Lamine Yamal

Cinco goles y dos asistencias, nueve titularidades y un total de 19 partidos disputados con la camiseta del Bayern Múnich, unas cifras a las que no se acerca ningún jugador menor de edad en las cinco grandes ligas europeas.

Lennart Karl es la sensación de Europa con tan solo 17 años y 291 días. El alemán mostró su carta de presentación en la goleada ante el Brujas (4-0) donde marcó un gol, repitió en la derrota ante el Arsenal (3-1) en el único tanto que ha encajado el conjunto gunner en esta fase liga de la Champions e hizo historia ante el Sporting CP.

El polivalente jugador del Bayern superó a Mbappé como el jugador más joven en anotar en tres partidos consecutivos de Champions. El francés irrumpió en la 17-18 marcando seis goles en aquella fase de grupos en la que el Mónaco llegaría hasta las semifinales. Casi una década después, ha aparecido un joven alemán que le ha quitado ese privilegio.

"𝑯𝒐𝒍𝒂, 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒛...".



Quién iba a pensar que la lesión de Jamal Musiala ante el PSG en el Mundial de Clubes fuese a provocar el descubrimiento del jugador de moda no solo en Alemania, sino también en Europa.

Y es que el mediapunta de 22 años sufrió en Estados Unidos una fractura de peroné acompañada de varias roturas de ligamento en el tobillo izquierdo

El infortunio de Musiala, unido a la falta de alternativas en la zona de mediapuntas, le abrieron las puertas del primer equipo a Lennart Karl en el Bayern Múnich. Y el alemán ha aprovechado su oportunidad.

El joven prodigio germano no tuvo minutos en el estreno ante el Chelsea y su debut se hizo esperar a la segunda jornada ante el Pafos, donde entró como suplente en sustitución de Michael Olise.

Objetivo: la titularidad

Sin embargo, no fue hasta la tercera jornada cuando derribó la puerta del once titular y abrió la goleada ante el Brujas a los cinco minutos de que el balón se pusiese en juego como carta de presentación.

"Fue un momento increíble, pero lo más importante es el triunfo del equipo. No lo esperaba tan pronto, pero trabajo duro en los entrenamientos para conseguir esto", declaró Karl aquel día tras ser condecorado como el MVP del partido.

Además, aquel gol le sirvió para desbancar a Jamal Musiala como el futbolista más joven del Bayern Múnich que anotaba en Champions.

Lennart Karl celebra el gol marcado ante el Sporting CP. Reuters

"Lennart siempre es peligroso. Para ser honesto, ha jugado partidos mejores con nosotros. Pero siempre está ahí. Cuando tiene sus momentos, simplemente finaliza. Eso es importante para nosotros", confesó tras el partido ante el conjunto lisboeta Vincent Kompany.

Y es que el entrenador belga le está haciendo entrega de su total confianza y, a cada partido que pasa, resulta más evidente que Lennart Karl ha emergido como un talento generacional para el fútbol alemán.

"Es muy especial para mí marcar en la Champions League a los 17 años. Estoy muy orgulloso de mí mismo y del equipo", confesó tras el encuentro el futbolista alemán, que ya ha generado siete goles con la camiseta del Bayern esta temporada.

La puerta del gigante bávaro ya la ha derribado y lo próximo es hacerlo también con su selección. De hecho, generó cierta polémica que Julian Nagelsmann no le diera la oportunidad en la última convocatoria para los partidos clasificatorios al Mundial de 2026.

"Lo está haciendo muy bien en el Bayern. Pero, por ahora, es demasiado pronto", expresó el seleccionador germano mientras se hinchaba a marcar goles con la sub 21.

No obstante, con la vacante en la banda derecha junto a Florian Wirtz y Jamal Musiala, todo hace indicar que Karl estará en la cita mundialista, aunque él tiene los pies en el suelo: "No espero un mensaje suyo (de Naggelsmann)", bromeó el joven jugador.

Tras los pasos de Lamine

Se trata de uno de los talentos generacionales de la cantera del Bayern y una de las grandes esperanzas del fútbol alemán. Para el público general es un desconocido todavía, pero en Champions está decidiendo empezar a darse a conocer.

Es un extremo zurdo de baja estatura, muy técnico, atrevido, letal en espacios reducidos y con un golpeo excepcional. Pero incluso se puede desempeñar sin problemas en la mediapunta.

Es por ello que recibió elogios de su entrenador, aunque prefiere optar por la prudencia. "Tiene algo que no se puede enseñar: instinto goleador. No soy fan del hype, me gustan más la formación y la tranquilidad", apuntó el técnico belga sobre la nueva joya del Bayern de Múnich.

Lennart Karl, a la izquierda; Lamine Yamal, a la derecha.

También lanzó un mensaje de calma Neuer al considerar que "debe centrarse en el Bayern y en seguir aprendiendo. Es muy humilde, así que no hay de qué preocuparse".

Pero lo cierto es que ya está generando una ilusión desmesurada en el equipo muniqués, que parece haber encontrado a su particular Lamine Yamal con la irrupción de Lennart Karl.