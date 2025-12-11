Guardiola vuelve a lanzar la 'caña' a Rodrygo el día de su resurrección: "Le he dicho que qué bueno es"

Real Madrid

Man. City

La noche del miércoles en el Bernabéu deparó una escena llamativa al término del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Pep Guardiola se acercó a Rodrygo para mantener una charla privada que, minutos después en zona mixta, el técnico catalán desveló sin pudor alguno ante los micrófonos.

Cuando le preguntaron sobre el contenido del intercambio con el brasileño, respondió con claridad: "Le he dicho que qué bueno es. Este chico es un jugador de otro nivel. Me alegro de que haya vuelto de la lesión, es muy, muy bueno".

Las palabras del entrenador del City no son casuales ni representan un simple gesto de cortesía deportiva. Guardiola lleva años siguiendo de cerca la trayectoria de Rodrygo y ha intentado en más de una ocasión convencer al brasileño para que recale en el Etihad Stadium.

El interés citizen por el extremo madridista se intensificó especialmente durante el verano de 2024, cuando el Manchester City valoró seriamente su fichaje como posible reemplazo de Julián Álvarez, que acabó rumbo al Atlético de Madrid.

En aquella ventana de transferencias, el entrenador de Santpedor contactó directamente con Rodrygo para exponerle su visión del proyecto y el papel que le reservaba en su esquema táctico.

El Real Madrid estableció un precio de salida cercano a los 100 millones de euros, cifra que el City estuvo dispuesto a asumir pese a la complicada situación financiera derivada de sus problemas legales. Sin embargo, el delantero brasileño rechazó la oferta y dejó claro que su intención era continuar defendiendo la camiseta blanca.

La admiración de Guardiola por Rodrygo no ha cesado desde entonces. El técnico considera al brasileño un futbolista de versatilidad excepcional, capaz de actuar en ambas bandas y con un historial particularmente brillante en la Champions League.

Rodrygo celebra con Xabi Alonso su gol al Manchester City Europa Press

No en vano, Rodrygo ha sido protagonista de algunas de las noches más dolorosas del City en Europa, como aquella semifinal de 2022 en la que firmó un doblete que catapultó al Madrid hacia la final de París.

Este, Rodrygo volvió a demostrar esa capacidad de aparecer en los momentos decisivos. El extremo abrió el marcador en el minuto 28 con un tanto que rompió una sequía goleadora de nueve meses, concretamente 281 días sin marcar desde aquel 4 de marzo ante el Atlético en Champions.

El gol sirvió además para que el brasileño protagonizara un gesto de apoyo público hacia Xabi Alonso, abrazando efusivamente al técnico vasco en plena celebración, en un momento de máxima presión sobre su continuidad.

Pese a la derrota final por 1-2 que hundió aún más al Real Madrid en su crisis de resultados, Rodrygo se erigió como un punto luminoso de una noche con un final triste.

La escena posterior al partido entre Guardiola y Rodrygo no pasó desapercibida en el entorno madridista. Las cámaras captaron el intercambio entre ambos, alimentando nuevamente las especulaciones sobre un posible fichaje futuro.

El técnico no se cortó al verbalizar públicamente su fascinación por el brasileño, algo que ya había hecho en ocasiones anteriores y que podría formar parte de su estrategia para mantener viva la llama del interés.