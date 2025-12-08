Gary Neville (50), exfutbolista, sobre su contrato de 2 millones: "No negociaba, firmaba lo que me ofrecían"

Gary Neville es una de las grandes leyendas del Manchester United y del fútbol inglés. Lateral derecho formado en la cantera de los 'red devils', debutó con el primer equipo a principios de los años 90, jugó toda su carrera profesional en Old Trafford y acumuló más de 600 partidos oficiales.

Con el United ganó múltiples Premier League, Copas y dos Champions League antes de retirarse en 2011.

Su imagen siempre ha estado asociada a la lealtad a un solo club y al fútbol de élite de la era de Sir Alex Ferguson, algo que también marca la manera en la que habla ahora de su relación con el dinero y con sus contratos.

Neville contó que en su última temporada en el United cobraba unos 2,6 millones de euros al año, pero sobre todo dejó una curiosidad al afirmar que no negociaba sus contratos en el plano económico.

"No negociaba mis contratos, simplemente los firmaba. No me preocupaba, aceptaba lo que me ofrecieran", comentó. Esa idea la ha repetido también en redes y clips virales, donde se cita su frase de que jamás negoció con el United y que solo firmaba "lo que le ponían delante", algo que incluso otros exjugadores han usado para decirle que estaba infrapagado.

En pleno fútbol de contratos millonarios y agentes hiperactivos, Neville encarna el perfil opuesto: un capitán que nunca peleó cada libra de su contrato, que no quiso entrar en guerras de representantes y que confió en el club incluso a costa de ganar menos que otros compañeros.

Esa contradicción entre un futbolista de élite y alguien que no negocia su sueldo es lo que hace especialmente interesante la frase "no negociaba, firmaba lo que me ofrecían", porque rompe el relato habitual del jugador moderno que maximiza cada renovación.

Gary Neville en su homenaje junto a Ferguson. / Getty Images Michael Regan Getty Images

Una figura en extinción

Que un capitán histórico del United admita que jamás se sentó a forzar la máquina salarial es llamativo. En el ecosistema actual, la mayoría de los futbolistas trabajan con agentes especializados, bonus de rendimiento, primas por objetivos y cláusulas complejas.

Neville, en cambio, prescindió de esa dinámica durante casi toda su carrera, hasta el punto de que ahora bromea con que necesitaba un representante al ver las cifras que cobraban compañeros como Wayne Rooney.

Esta postura explica también por qué algunos analistas y exjugadores consideran que Neville estuvo "mal pagado" respecto a su estatus y a todo lo que ganó con el club.

Analista y empresario

Tras retirarse, Neville ha construido una segunda carrera muy potente como analista y empresario. Es uno de los comentaristas estrella de Sky Sports en el fútbol inglés, participa en formatos como "The Overlap" y en podcasts donde analiza a fondo la Premier League, y se ha convertido en una de las voces más influyentes cuando se habla de Manchester United y de la selección inglesa.

Además, es copropietario de Salford City, un club de la Lower League inglesa en el que comparte proyecto con otros excompañeros de la "Class of '92", y ha desarrollado una importante actividad en el sector inmobiliario y hotelero desde muy joven.