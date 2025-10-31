El Liverpool, en crisis tras gastar casi 500 millones y el fichaje más caro: una difícil solución con muchos personajes en duda

El Liverpool ha pasado de ser el vigente campeón de la Premier League y ser considerado un referente a nivel europeo a protagonizar una de las mayores crisis deportivas de su historia reciente.

Lo que debía ser la consolidación de un nuevo proyecto tras la era Jürgen Klopp se ha convertido en una pesadilla para el equipo dirigido por Arne Slot, cuya gestión ya es ampliamente cuestionada.

Tras un inicio prometedor en la temporada 2025-2026, con cinco victorias consecutivas, el conjunto de Merseyside ha encadenado seis derrotas en los últimos siete partidos.

En la racha se incluyen cuatro encuentros de la Premier League, lo que le ha hecho caer hasta la séptima posición de la tabla, a siete puntos del líder, el Arsenal.

Pero la crisis va más allá del campeonato doméstico. En Europa, el Liverpool cayó ante el Galatasaray en Champions (1-0) y fue eliminado de la Carabao Cup por el Crystal Palace (0-3).

La gota que colmó el vaso llegó en casa, en Anfield, con una derrota dolorosa ante el Manchester United (1-2), la primera en una década como local frente al eterno rival.

Inversión multimillonaria

Durante el pasado verano, el Liverpool rompió todos sus récords de inversión con un desembolso estimado entre 477 y 483 millones de euros.

Los 'reds' se convirtieron en el club que más ha gastado en una única ventana de fichajes en toda la historia del fútbol inglés.

El objetivo era claro: renovar el equipo y sostener el éxito alcanzado en la campaña anterior. Pero los resultados y el juego actual no justifican esa apuesta económica.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Alexander Isak, por quien se pagaron entre 145 y 150 millones al Newcastle, y Florian Wirtz, fichado del Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 130 millones.

El centrocampista alemán, Florian Wirtz, una de las grandes perlas del fútbol teutón y fichado por el Liverpool. Reuters Reuters

Les siguen Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Giovani Leoni, en una lista que supera los 500 millones si se suman las comisiones.

El club logró compensar, parcialmente, este gasto con la venta de jugadores clave: Luis Díaz al Bayern Múnich por 70 millones, Darwin Núñez al Al-Hilal saudí, Trent Alexander-Arnold al Real Madrid y otros canteranos como Quansah o Kelleher.

Entre desconfianza y ultimátum

El técnico neerlandés Arne Slot fue el gran artífice del título de liga conseguido el curso pasado. Su llegada generó esperanza.

Sin embargo, en su segundo año, su figura se tambalea. Se le acusa de no haber sabido integrar a los nuevos fichajes ni de mantener el orden táctico que caracterizaba al equipo.

Slot ha sido criticado duramente por la prensa inglesa, especialmente tras unas declaraciones en las que sugería que su plantilla "no era tan amplia como se pensaba".

El técnico también ha evitado ruedas de prensa durante los peores momentos, lo que ha aumentado la sensación de desconexión con la afición y con el entorno del club.

Fichajes estrellados

Los nombres más caros del mercado veraniego son, por ahora, grandes decepciones. Florian Wirtz, con apenas una asistencia en casi 700 minutos disputados, ha sido señalado como "un fichaje que desequilibra al equipo".

Su baja influencia en el juego y sus múltiples pérdidas de balón han provocado su suplencia en los últimos dos partidos.

Alexander Isak no ha estado tampoco a la altura de su coste récord. Un solo gol en siete partidos, nula participación ofensiva y una alarmante falta de conexión con el resto del equipo hacen que ya se le considere un gran fracaso.

Cody Gakpo, fichado como reemplazo directo de Luis Díaz, tampoco ha convencido. Su juego plano, sin desborde ni profundidad, ha sido criticado por medios y aficionados.

Los jugadores del Liverpool se abrazan en el minuto de silencio por Diogo Jota. EFE

Crisis de las leyendas

Además del bajo rendimiento de los nuevos fichajes, jugadores fundamentales en el título de la pasada campaña atraviesan un bajón preocupante.

Mohamed Salah, referencia del equipo durante años, es ahora una sombra de sí mismo, sin gol ni chispa.

Virgil van Dijk, capitán y emblema de la defensa, ha reconocido públicamente que el equipo "ha perdido calidad" y que las bajas han sido más determinantes de lo que se creía.

El argentino Alexis Mac Allister tampoco está en su mejor momento. Él mismo reconoció que no ha comenzado bien la temporada, lo que desató una respuesta seca y cortante de Arne Slot ante la prensa.

Y por si fuera poco, el portero titular Alisson Becker sigue fuera por lesión, lo que ha obligado al joven Giorgi Mamardashvili a asumir la responsabilidad en un momento crítico.

La herida de Luis Díaz

La marcha del extremo colombiano al Bayern Múnich es vista como uno de los grandes errores de planificación.

Su papel era clave en la ofensiva del equipo, y su ausencia ha dejado un vacío evidente. Mientras Luis Díaz brilla en la Bundesliga, el Liverpool sufre para generar peligro en el último tercio del campo.

La grada no ha perdonado esta operación. En redes sociales, muchos piden el regreso del colombiano y exigen explicaciones a la directiva por lo que consideran una venta que debilitó gravemente al equipo.

En corto plazo

Por ahora, la directiva mantiene su apoyo a Slot. No obstante, según medios como BBC Sport o periodistas como Fabrizio Romano, la situación podría cambiar si el equipo no mejora en las próximas semanas.

El calendario inmediato es temible: Aston Villa, Manchester City, Nottingham Forest y el Real Madrid en Champions League. Una serie de malos resultados en noviembre podría acelerar decisiones drásticas.

En ese contexto, algunos sueñan con un posible regreso de Jürgen Klopp al club que dirigió durante 10 años.

Salah es felicitado por sus compañeros. REUTERS

El técnico alemán, actualmente vinculado al proyecto Red Bull, dejó la puerta entreabierta en una entrevista: "Si algún día vuelvo a Inglaterra, solo sería al Liverpool".

También se contemplan movimientos en el mercado de invierno, aunque las grandes inversiones parecen descartadas. Se barajan fichajes puntuales, especialmente para reforzar el lateral izquierdo o el ataque.

Nombres como Antonee Robinson, Alphonso Davies, Rayan Ait-Nouri, Gyokeres, Thuram o Jonathan David aparecen en los radares.

Además, algunos jugadores podrían salir: Salah hacia Arabia Saudí, Joe Gomez en busca de minutos o varias cesiones de jóvenes canteranos.

La estadística histórica es demoledora: es el primer campeón de Premier League que enlaza cuatro derrotas consecutivas en la temporada siguiente y el primero en lograr cinco victorias iniciales para luego perder los cuatro siguientes.

La plantilla más cara de la historia del club no está rindiendo. El entrenador campeón ya no convence.

Las estrellas se apagan y los nuevos fichajes no responden. Mientras tanto, el calendario aprieta y la afición pierde la paciencia.

El reto es gigantesco: reconducir un proyecto millonario antes de que sea demasiado tarde. Anfield espera una reacción. Y rápido.