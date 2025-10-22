Se abre el 'caso Endrick' en mitad de la visita de la Juventus: sin minutos, se calienta una cesión con interés 'bianconero'

Real Madrid

Juventus

El Santiago Bernabéu se prepara para acoger este miércoles uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Real Madrid y Juventus se enfrentarán en un duelo de la Champions League que llega rodeado de expectación deportiva, pero también de un culebrón que se cocina en los despachos y que tiene un nombre propio: Endrick.

La coincidencia no es casual. Mientras el conjunto bianconero pisa el césped del coliseo blanco, su interés por el joven brasileño se ha convertido en un secreto a voces que amenaza con estallar en el mercado de enero.​

La situación del delantero de 19 años ha alcanzado un punto crítico. Endrick no ha disputado ni un solo minuto en esta temporada 2025/26. Es el único jugador de campo de toda la plantilla del Real Madrid que permanece con cero apariciones bajo el mando de Xabi Alonso.

Su último partido oficial se remonta al 18 de mayo, cuando una lesión en los isquiotibiales que sufrió contra el Sevilla lo apartó de los terrenos de juego durante cuatro meses y le privó de disputar el Mundial de Clubes.​

El episodio del pasado domingo contra el Getafe dejó al descubierto la magnitud del problema. Endrick calentó en la banda, preparado para entrar, junto a Gonzalo García y Brahim Díaz. Sin embargo, cuando Xabi realizó sus últimas ventanas de cambios, solo dio entrada a estos dos últimos.

Las declaraciones de Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus no han hecho más que confirmar lo que todos intuyen. Preguntado específicamente sobre Endrick, el técnico madridista fue tajante: "No estamos en ese momento. La competencia arriba es intensa. Hay que estar preparados para cada partido. Esto es la élite y les necesitamos".

Unas palabras que, lejos de tranquilizar, han sonado más a sentencia que a voto de confianza. El discurso oficial habla de paciencia y de esperar el momento adecuado, pero la realidad es que el joven delantero se encuentra relegado al final de todas las rotaciones ofensivas.​

Endrick, en el medio, en el entrenamiento del Real Madrid previo al partido contra la Juventus EFE

La competencia dentro del vestuario blanco es feroz. Gonzalo, el canterano de 21 años que fue máximo goleador del Real Madrid en el Mundial de Clubes con cuatro tantos, ha ganado la partida en las preferencias de Xabi Alonso.

Con 105 minutos esta temporada frente a los cero de Endrick, el joven madrileño representa todo lo que el brasileño no está consiguiendo: adaptación, rendimiento y confianza del entrenador. La paradoja es cruel: Endrick luce el dorsal número 9, el mítico 9 del Real Madrid, pero sin oportunidades de demostrarlo sobre el césped.​

Y es precisamente en este contexto explosivo donde aparece la Juventus. El club italiano, que este miércoles visitará el Bernabéu con la necesidad de sumar puntos tras dos empates consecutivos en Champions (4-4 contra el Borussia Dortmund y 2-2 ante el Villarreal), llega a Madrid con un doble objetivo.

Sobre el terreno de juego, intentar frenar a un Real Madrid que suma seis puntos. Fuera de él, tantear definitivamente el terreno para una operación que llevan meses gestando.​

El interés bianconero por Endrick no es nuevo. La Juventus contactó con el entorno del jugador ya en el pasado verano. El club de Turín mantiene vivo el interés y podría retomar formalmente las negociaciones de cara a enero ante la evidente falta de oportunidades del delantero.

La Juventus necesita reforzar su delantera tras una temporada irregular y ve en Endrick una oportunidad de mercado con un potencial enorme a un coste relativamente bajo: una cesión sin opción de compra.​

Pero la Juventus no está sola en esta carrera. Varios equipos han sonado en el círculo del Real Madrid sobre un presunto interés por la situación de Endrick: además del conjunto turinés, Olympique de Marsella, West Ham y Real Sociedad podrían llamar a la puerta.

Endrick tiene prisa

Lo más relevante del caso, en el punto actual, es el cambio de postura del propio Endrick. El pasado verano, cuando apenas llevaba unos meses en el club, rechazó categóricamente cualquier posibilidad de salir cedido.

Su deseo era quedarse en Madrid, pelear por un sitio en el equipo y demostrar que merecía la inversión de 60 millones de euros (35 fijos más 25 en variables) que el Real Madrid había desembolsado por él en diciembre de 2022.

Era la misma estrategia que había funcionado con Vinicius Junior y Rodrygo Goes, las otras dos perlas brasileñas fichadas siendo adolescentes y que hoy son piezas fundamentales del equipo.​

Sin embargo, ahora Endrick ya asume que podría tener que marcharse en enero. El detonante de este giro radical tiene un nombre y una fecha: Mundial 2026. Endrick necesita jugar con urgencia para convencer en Brasil y asegurarse un billete a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.​

Endrick celebra su gol con Brasil en el Bernabéu en marzo de 2024 Reuters

Endrick no ha sido convocado por la selección brasileña desde abril de 2025. Su ausencia en las últimas listas de Carlo Ancelotti se debe precisamente a su falta de protagonismo con el Real Madrid.

A sus 19 años, el Mundial de 2026 representa la gran oportunidad de su carrera, pero para estar allí necesita minutos. Muchos minutos. Y el Real Madrid, hoy por hoy, no se los puede garantizar.​

La primera temporada de Endrick en el Madrid había dejado destellos prometedores. Bajo las órdenes, precisamente, de Ancelotti, el brasileño disputó 37 partidos, marcó 7 goles y dio 1 asistencia, con un promedio goleador de un tanto cada 94 minutos, mejor incluso que el de algunas estrellas con las que competía.

De esos 37 encuentros, solo fue titular en ocho ocasiones, pero sus apariciones dejaron claro que había talento. Cinco de sus siete goles llegaron en la Copa del Rey, donde se convirtió en una pieza clave en la campaña que llevó al Madrid a la final.​

Además, Endrick batió varios récords de precocidad que confirmaban su estatus de crack en potencia. Se convirtió en el goleador más joven del Real Madrid en la historia de la Champions League al marcar contra el Stuttgart con 18 años y 58 días, superando a Raúl González.

También fue el extranjero más joven en marcar en la Liga con el Real Madrid, con 18 años y 35 días, destronando a Raphaël Varane. Su debut con gol en el Bernabéu ante el Valladolid y su tanto en Wembley con Brasil frente a Inglaterra con solo 17 años habían alimentado la ilusión de que el Madrid tenía entre manos a una futura superestrella.​

Pero todo eso pertenece ya al pasado. La lesión de isquiotibiales que sufrió el 18 de mayo en Sevilla marcó un punto de inflexión.

Endrick se perdió el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos en junio y julio, torneo que supuso el debut oficial de Xabi Alonso en el banquillo madridista. Cuando finalmente se recuperó y llegó la pretemporada, el escenario había cambiado radicalmente.​

El técnico vasco apostó por otros perfiles y por jugadores con mayor rodaje, relegando al brasileño a un papel de espectador permanente. Ni siquiera en partidos recientes donde el resultado estaba decidido o donde había margen para dar descanso a titulares, Endrick ha tenido su oportunidad.​

La fuerte apuesta del club

El Real Madrid, por su parte, se encuentra en una encrucijada. El club está abierto a una cesión temporal en enero, pero nunca contemplará un traspaso definitivo. La directiva blanca es consciente de que se trata de una inversión de 60 millones de euros en un talento de 19 años que demostró destellos de calidad en su primera temporada.

Dejarlo marchar definitivamente sería admitir un error de cálculo enorme. La fórmula ideal sería un préstamo de en torno a seis meses a un equipo donde tenga garantías de jugar, acumule minutos y experiencia, y regrese a Madrid convertido en un futbolista más completo y maduro.​

La visita de la Juventus al Bernabéu este miércoles adquiere, por tanto, una dimensión que va más allá de los 90 minutos de partido. En los palcos, en los pasillos del estadio, los dirigentes de ambos clubes tendrán la oportunidad perfecta para abordar el tema Endrick con discreción.

La Juventus busca reforzar su ataque tras una temporada irregular en la que fichó a Jonathan David como agente libre y tantea el mercado en busca de jóvenes talentos con proyección. Endrick encaja perfectamente en ese perfil.​

Endrick, en el entrenamiento del Real Madrid de este martes Europa Press

El brasileño, mientras tanto, observa desde la distancia cómo su sueño madridista se desvanece temporalmente. La camiseta blanca que vistió con orgullo desde niño, el dorsal 9 que heredó con la ilusión de seguir los pasos de leyendas como Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario, ahora pesan como una losa. El caso Endrick se ha abierto oficialmente.

Y la solución, cada vez más, parece pasar por una salida temporal que le permita recuperar el tiempo perdido, acumular minutos y llegar al Mundial 2026 con opciones reales de defender los colores de Brasil.

La competencia en el Madrid es feroz, la adaptación al fútbol europeo más complicada de lo previsto, y la lesión en el momento menos oportuno ha terminado por complicar un escenario que ya era difícil.​

Este miércoles, cuando el balón ruede en el Bernabéu y Real Madrid y Juventus se midan sobre el césped, una negociación paralela podría cobrar forma en los despachos.

El interés bianconero es cada vez más real, las necesidades de Endrick urgentes, y el Real Madrid consciente de que debe tomar una decisión antes de que el caso se convierta en un problema mayor. Enero está a la vuelta de la esquina.

Y con él, la resolución de un culebrón que tiene todos los ingredientes del fútbol moderno: talento, presión, expectativas desbordadas y una carrera contra el tiempo para salvar un proyecto que parecía destinado a la grandeza pero que, por ahora, se encuentra en un punto muerto.