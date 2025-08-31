La dura crítica de Kiko Narváez, leyenda del Atlético de Madrid, al equipo: "No me entusiasma y la planificación deja dudas"

El peor arranque de temporada de los últimos 16 años y el peor en la era Simeone. El Atlético de Madrid se encuentra inmerso en una crisis de resultados y de juego que preocupa después de haber comenzado la temporada hace escasamente dos semanas.

Tras la victoria del Real Madrid ante el Mallorca, los rojiblancos ya están a siete puntos de un liderato que ostenta el conjunto blanco antes de que jueguen el Barça y el Villarreal. El Cholo no da con la tecla y el riesgo de que se descuelguen de la pelea por La Liga es real, aunque el argentino pide tiempo.

Los 153 millones que se ha gastado el club en este mercado de fichajes aumenta la exigencia del equipo, aunque Kiko Narváez ha criticado la planificación de la temporada en el 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER.

"Tengo mucha más incertidumbre que certeza en lo que se refiere a la planificación. Me parece que como once tiene mejor equipo este Atlético de Madrid que la temporada pasada, pero como recursos y herramientas para el futuro me parece una planificación que no termina de ser ilusionante", empezó admitiendo el exfutbolista.

"Hay muchas dudas en algunas zonas del campo, en futbolistas que faltan en este equipo y en quienes ya han cumplido un ciclo. El equipo necesita un jugador desequilibrante en el uno para uno, que juegue en banda", añadió.

"Gallagher, Rugeri o Raspadori son futbolistas que no terminan de ser titularísimos en sus equipos y sin embargo vienen a este Atlético de Madrid. Todo empezó muy ilusionante y se ha ido de más a menos", concluyó.

La valoración de Simeone tras el #AlavésAtleti. pic.twitter.com/d95KFsJ1aF — Atlético de Madrid (@Atleti) August 30, 2025

Y es que el conjunto rojiblanco empezaba la temporada 25-26 con gran ilusión por parte de sus aficionados. La consolidación de Julián Álvarez sumado a los refuerzos de Álex Baena, Thiago Almada o Johnny Cardoso generaba gran expectación.

No obstante, el club rojiblanco inició con una derrota ante el RCD Espanyol en territorio perico. Un resultado que sorprendía y levantaba las alarmas entre los colchoneros. Pero un tropiezo inicial lo puede tener cualquiera y su afición mantenía la calma ante los siguientes partidos.

Sin embargo, ni ante el Elche ni ante el Deportivo Alavés el Atlético de Madrid pudo encontrar la victoria, conformándose con dos empates a 1. ¿El rendimiento estas tres jornadas? Dos puntos de nueve posibles. Un arranque turbulento para un equipo de este calibre.

Que el Atlético se marche al parón de selecciones con solo dos puntos y decimosexto en la clasificación es una situación de gran preocupación para los aficionados y su directiva.