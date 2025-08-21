El ocaso de Robin Le Normand: de mariscal en la Euro 2024 al central que más duelos aéreos perdió en la jornada 1 de La Liga

Le Normand, en la defensa de un córner en el duelo entre RCD Espanyol y Atlético de Madrid del pasado domingo. Europa Press Europa Press

La derrota en el debut liguero ante el RCD Espanyol tras encajar dos goles a balón parado ha vuelto a encender todas las alarmas en la defensa del Atlético de Madrid.

Ante la situación indefinida de un José María Giménez sin fecha de reaparición por las molestias que le han apartado del equipo desde el pasado mes de junio, el nivel de Robin Le Normand es la otra gran preocupación para los de Simeone.

El hispanofrancés abrió la veda del pasado mercado veraniego por 35 millones de euros y con el cartel de internacional y de élite defensiva de La Liga, pero tras un primer curso marcado por su grave lesión craneal, hace tiempo que no hay rastro del central contundente en los duelos que enamoró a Simeone y a Luis de la Fuente.

En el primer partido de su segundo curso, Le Normand perdió 7 de los 11 duelos aéreos que disputó en el RCD Stadium, siendo el peor jugador de la Primera división en esta categoría.

La estadística, aunque reveladora, es solo un síntoma más de las sensaciones con el ex de la Real Sociedad. Desde su entrada al terreno de juego al comienzo de la segunda parte, Kike García volvió loco al defensa y los rojiblancos volvieron a verse remontados a balón parado.

Ante su falta de confianza, Le Normand volvió a pecar de una tendencia a perseguir a los delanteros rivales a zonas alejadas de su parcela, a abusar de los agarrones y las acciones que acaban en falta.

Si hace un año Le Normand era aclamado por su sobriedad, su contundencia en los duelos, su salida de balón y las dotes en el juego aéreo que lo convirtieron en uno de los fijos para Luis de la Fuente durante la conquista de la Euro 2024, en el Metropolitano todavía esperan al mariscal defensivo que no ha podido ser hasta la fecha.

Hay varias estadísticas que muestran cómo el salto al Atlético ha cambiado sus prestaciones, ya sea por su nivel individual o por su encaje en la pizarra rojiblanca.

En la temporada 23-24, el central ganó 174 duelos aéreos como jugador txuri-urdin, mientras el curso pasado, tan solo se llevó 53. Con 2,21 duelos aéreos por cada 90 minutos, queda lejos de sus 4,0 de la temporada 2024-25 o los 3,4 de la 22-23, las mejores cifras de su carrera.

El curso pasado, Le Normand comenzó como titular, pero acabó siendo suplente de Lenglet en el tramo decisivo de la temporada.

Eso sí, su pérdida de protagonismo y bajada de rendimiento se explicaron en todo momento a través de la grave lesión por traumatismo craneoencefálico que le provocó un grave hematoma subdural tras un choque con Tchouaméni en el derbi de la primera vuelta.

El jugador estuvo 67 días fuera de combate y tuvo que jugar con casco tras su regreso. En ese momento, Lenglet estaba en el mejor momento de forma de la temporada y el hispanofrancés no volvió a recuperar la titularidad.

En total, solo disputó 24 partidos ligueros como titular, pero incluso cuando volvió, su nivel fue discutido y salió mal parado en algunos descalabros del equipo, como las remontadas que condenaron las opciones ligueras del Atlético ante el Getafe (1-2, J27) o ante el Barça (2-4, J28) en el Metropolitano.

Acabado el curso, el balance era decepcionante, pero con el asterisco de su lesión y de una aclimatación necesaria. Descartada la opción de ponerlo en el mercado, la esperanza era que las cosas fueran a ser diferentes una vez asentado en el ecosistema de Simeone.

Tanto en el Mundial de Clubes, donde el Atlético cayó en fase de grupos, como en el inicio de la temporada, las sensaciones no son muy halagüeñas.

Su bajo nivel es un problema para el Atlético, que necesita recuperar el nivel defensivo que caracterizó a los rojiblancos en las temporadas más exitosas.

Recuperar una versión óptima de Le Normand es también una necesidad por su condición de único central diestro en plantilla (junto a Giménez) tras la salida de Witsel o Azpilicueta.

El uruguayo cayó lesionado en el Mundial de Clubes y no se sabe nada de su fecha de regreso al equipo, un problema recurrente para los de Simeone, como reflejan los datos.

Cuando Giménez está disponible, su nivel suele ser muy alto, pero se ha perdido más de 150 partidos por lesión en la última década.

Ante la práctica imposibilidad de que llegue un defensa central en los últimos días de mercado, recuperar una buena versión de Le Normand es capital para las aspiraciones de un equipo muy reforzado en su parte ofensiva, pero que sigue mostrándose endeble atrás.