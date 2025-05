El juez corrige su error y aclara que Raúl Asencio nunca grabó el vídeo sexual de la menor

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha aclarado este jueves que el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, nunca grabó un vídeo sexual con una menor, pese a que así se deducía, equivocadamente, de una resolución de este miércoles.

En efecto, tras finalizar la investigación de los hechos denunciados, el Juzgado ha propuesto juzgar a Asencio y a sus excompañeros en las secciones inferiores del club Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez.

El juez Julio Luis Wood les atribuyó a todos ellos —incluido, por error, a Asencio— un delito de descubrimiento y revelación de secretos por, supuestamente, haber grabado imágenes sexuales de dos mujeres —una de ellas, menor— y difundirlas sin su consentimiento.

Sin embargo, esa misma resolución relataba que Asencio ni había tenido relaciones sexuales con ninguna de esas dos mujeres ni había grabado imágenes. Pese a ello, le atribuía el mencionado delito.

Ahora, el juez le descarga de este ilícito. Y así lo aclara en una nueva resolución, fechada este jueves.

"No existe ningún indicio de que participara en la captación de las imágenes y, por tanto, no cabe atribuirle, ni siquiera provisionalmente, ninguna participación en el posible delito del

artículo 197.1 del Código Penal", se corrige ahora el juez.

Por tanto, el defensa sólo irá a juicio por un supuesto delito de tenencia de contenido sexual pornográfico en el que aparece una menor.

El resto de los investigados, aparte de por este supuesto delito, también se sentarán en el banquillo por descubrimiento y revelación de secretos.



El auto de este miércoles relataba que el 15 de junio de 2023, las denunciantes —dos chicas de 18 y 16 años, respectivamente— acompañadas de una tercera amiga, "pasaron parte del día con los cuatro investigados", que tienen entre 20 y 21 años de edad, en el reservado de un beach club canario, que cuenta con una cabaña propia.

"En un momento dado", según narraba el instructor, las dos chicas se metieron en la cabaña con Andrés, Ferrán y Juan "y comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas".

El juez relataba que el segundo de ellos, "sin avisar a las dos chicas", sacó su móvil y grabó la escena "sin consentimiento de ninguna".

Como ya indicaba la resolución del miércoles, Asencio no participó en este acto. El defensa del Real Madrid estaba fuera de la cabaña con la tercera mujer, amiga de las dos anteriores.

Ambas, de acuerdo con el auto, exigieron a Ferrán su borrado, cosa que el deportista procedió a hacer. Ahora bien, el vídeo fue conservado en su móvil y distribuido después a varios de sus contactos.

Según ya precisaba el miércoles el juez, Raúl Asencio sólo pudo visualizarlo en la modalidad de WhatsApp que sólo permite un visionado y no conservó el clip recibido. El defensa, no obstante, sí se lo habría enseñado a un amigo, al que especificó que la escena grabada era previa a que este tercero entablase una relación con una de las dos adolescentes que aparecía en el vídeo.

El comunicado de Raúl Asencio

A raíz de la aclaración emitida hoy por el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana —en la que se rectifica el auto de procesamiento inicialmente dictado, excluyéndome expresamente tanto de la grabación de vídeos de contenido sexual como de los hechos que fueron objeto de dicha grabación— y ante la difusión pública de informaciones relacionadas con dicho procedimiento, deseo manifestar lo siguiente:

1. No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad. Así lo confirma la resolución dictada por el citado Juzgado, que no me atribuye haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento. Igualmente, el auto judicial aclara que no fui quien envió a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo, los cuales, reitero, fueron grabados en un lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba.

2. El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación alguna en su grabación ni en su difusión.

3. La imputación formulada contra mí, como expresamente señala la propia resolución judicial, tiene carácter estrictamente provisional. Por tanto, debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia. En caso de que finalmente se formulen cargos y se abra juicio oral, continuaré ejerciendo mi defensa ante los Juzgados y Tribunales, en los que mantengo plena confianza, reafirmando mi ajenidad a cualquier conducta delictiva. Todo ello, sin perjuicio del máximo respeto que me merece el desarrollo del procedimiento judicial en su conjunto, también en lo que se refiere a las demás personas investigadas.

4. Quiero reiterar, una vez más, mi absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres.