Luis Suárez ayuda a evitar un suicidio: el gesto heroico que sirvió para salvar la vida de un hombre en Uruguay

En un impactante suceso ocurrido en Ciudad de la Costa, en Uruguay, el futbolista Luis Suárez jugó un papel crucial para prevenir el suicidio de un hombre de 49 años. El reconocido exjugador del FC Barcelona respondió a la solicitud de ayuda de la Policía para dialogar con el hombre, quien amenazaba con quitarse la vida. La intervención del deportista acabaría siendo decisiva para resolver una situación de máxima tensión.

El hecho comenzó en la noche del viernes y se extendió hasta la tarde del sábado, acumulando casi 20 horas de incertidumbre. Según medios locales, el hombre subió a un árbol de seis metros de altura con una soga atada al cuello, declarando que se quitaría la vida si su pareja, una mujer de 53 años, no acudía al lugar. Además, las autoridades informaron que el hombre estaba sometido a medidas cautelares relacionadas con violencia doméstica.

El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que complicó las maniobras del operativo de rescate. La posición del hombre, sumada a la gravedad de la situación, atrajo no solo a las autoridades sino también a curiosos y figuras públicas, entre ellas el futbolista Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi. Ambos se acercaron al lugar mientras paseaban por la rambla de Solymar, una localidad cercana a su residencia temporal en Uruguay.

De acuerdo con el parte policial difundido, el hombre afirmó que, "si su pareja, una mujer de 53 años, no se presenta en el lugar, se quitará la vida". A pesar de no portar armas, llevaba consigo una cuerda que había atado a su cuello. El operativo desplegado incluyó la intervención de la Guardia Republicana, Prefectura y una organización no gubernamental especializada en psicología social.

"Se acercó Suárez, jugador reconocido uruguayo, y lo que hicimos fue, en ese tiempo de contención, tratar de charlar de una forma empática y cercana para que no se hiciera tan prolongado, más allá de que desde ayer este hombre está ahí luchando por su vida", relató Andrea, integrante de la ONG, a Telenoche Uruguay.

🙏Luis #Suárez colaboró en el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida en Uruguay 🇺🇾



📌El delantero y su esposa Sofia Balbi, dialogaron y lograron persuadir al sujeto junto a las fuerzas de seguridad



📌El hombre se encontraba colgado en un árbol a seis metros de altura… pic.twitter.com/ajA36FKKD9 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) January 5, 2025

Finalmente, después de largas horas de negociación, el hombre accedió a descender del árbol cerca de las 17:30 del sábado. Fue puesto a disposición de los servicios de cuidados de la salud mental y de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica del Ministerio del Interior.

El gesto de Suárez fue ampliamente elogiado en redes sociales y medios de comunicación. Muchos destacaron la actitud solidaria del futbolista, quien demostró su compromiso con su comunidad. Un agente policial que participó en el operativo comentó: "Luis no dudó un segundo en venir". Su participación fue clave, ya que el hombre en crisis era admirador del jugador, lo que facilitó establecer un vínculo de confianza en un momento crítico.

Luis Suárez y su mujer Sofía Balbi, en el paddock de la Fórmula 1 Europa Press

Mientras el hombre recibe atención psicológica, la acción de Luis Suárez quedó grabada como un ejemplo de humanidad. En medio de su exitosa carrera deportiva, y antes de reincorporarse al Inter Miami para seguir jugando junto a Lionel Messi, Suárez demostró que también su figura puede alcanzar a su comunidad de manera profunda fuera de los terrenos de juego.