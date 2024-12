El regreso de Alaba, la novedad en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el regalo navideño del club

El Real Madrid ha abierto las puertas del Alfredo Di Stéfano en el último día del año para que los aficionados hayan podido asistir al entrenamiento del equipo en vísperas de los importantes compromisos que tiene por delante en el próximo mes de enero.

Tal y como viene siendo habitual, el Real Madrid ha querido brindar a sus aficionados de la oportunidad de ver de cerca a la plantilla al completo del equipo. La gran sorpresa que se han llevado los seguidores ha sido ver de vuelto a David Alaba y Rodrygo Goes.

La afición no ha fallado a la cita y las 6.000 localidades que tiene el estadio del Real Madrid Castilla han sido cubiertas fruto del deseo de poder ver en primera persona cómo entrenan Vinicius, Mbappé, Bellingham, Modric, Courtois y compañía.

En una sesión matutina donde ha destacado el frío dadas las bajas temperaturas, Kylian Mbappé ha sido de los jugadores que más felices se han mostrado al tener tan de cerca a su afición. "Vamos a luchar por todos los títulos en 2025 y vamos a intentar que los aficionados del Real Madrid disfruten viéndonos jugar. Queremos formar parte de la gran historia del Real Madrid", confesó el francés.

Al término del entrenamiento, Vinicius Junior, nombrado mejor jugador iberoamericano, se acercó a los aficionados y atendió a los medios oficiales del club: "Estoy muy contento con el cariño de los aficionados. Nos dan la fuerza que siempre necesitamos. Espero que 2025 sea un año lleno de éxitos, con más títulos. Tenemos que seguir adelante, somos el Real Madrid y siempre queremos más".

El mensaje de la plantilla

Al término del entrenamiento los jugadores expresaron cuáles son sus deseos de cara al próximo año nuevo con un claro objetivo: ganar títulos. "La Champions es especial, pero La Liga es muy importante y queremos ganar todo, empezando por la Supercopa de España y a partí de ahí ir encaminando el resto de trofeos", admitió Courtois.

Uno de los jugadores más aclamados con varias pancartas fue Fede Valverde. El uruguayo destacó lo "lindo que es sacar una sonrisa a los niños, lo más bonito del mundo. Hay mucha alegría para los aficionados y es un gran día. 2024 ha sido un año soñado, pero queremos más en 2025".

La filosofía del Real Madrid obliga cada temporada a luchar por ganar todos los títulos posibles, es el ADN del equipo. "En 2025 quiero más títulos, todos los queremos. El apoyo de los aficionados es muy importante aquí en los entrenamientos, en los partidos y días como hoy son muy especiales. El próximo año quiero más títulos, por favor", confesó Jude Bellingham.

Las lágrimas de emoción de este niño tras ver a Jude Bellingham.



QUÉ MOMENTAZO 🥹🥹🤍 pic.twitter.com/OPHza5FSe5 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 31, 2024

Para Luka Modric "es siempre muy bonito estar con los aficionados, que nos ven entrenar y luego saludarlos y hacerles contentos firmando y haciéndonos fotos con ellos. No tenemos esta oportunidad todos los días y es un día bonito para acabar el año", empezó confirmando el croata.

"Soy un afortunado y estoy muy orgulloso de ser el capitán del Real Madrid. Es algo único y de verdad, me hace orgulloso que 2024 ha sido... no se puede pedir más en todos los sentidos. Hemos ganó muchos títulos, he jugado mucho y estoy muy contento por el año, y nada hay que seguir y espero que en 2025, por lo menos, sea parecido a este año", añadió Luka Modric.

La antesala al exigente calendario

El entrenamiento será también la antesala de importantes compromisos deportivos. Tras su enfrentamiento contra el Sevilla el 22 de diciembre, en el que despedirán a Jesús Navas como profesional, los blancos tendrán en el horizonte la Copa del Rey frente a la Deportiva Minera y un partido aplazado contra el Valencia.

Con esta experiencia, el Real Madrid refuerza el vínculo con su afición, ofreciendo una oportunidad única de acercarse al equipo en un ambiente distendido y lleno de espíritu navideño.