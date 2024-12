Louzán se confirma como sucesor de Rocha al frente de la RFEF: "Comenzó un camino al que vamos a dar continuidad"

Rafael Louzán se proclamó este lunes nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol por mayoría absoluta en los votos recogidos. El gallego, con una condena por prevaricación aún pendiente de resolver su recurso, confirmó que realizará una gestión continuista y que será una extensión del inhabilitado Pedro Rocha al frente del ente federativo.

"Pedro Rocha es un gran dirigente y una gran persona. Porque las dos cosas se pueden ser. Es más, debería ser así. Pedro comenzó un camino al que vamos a dar continuidad", aseveró el nuevo presidente de la Federación, recordando a quien hace poco fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo de gestión en el fútbol.

Pese a todo, Louzán habló de los planes que tiene para sacar a la RFEF del constante revuelo en el que se ha visto sumida en los últimos meses, siempre salpicada de escándalos: "El fútbol une a generaciones. El mundo, Europa y, sobre todo España, no se entienden sin el fútbol. Los que tenemos la responsabilidad de trabajar para él debemos y vamos a estar a la altura. No os vamos a defraudar. Ha llegado el momento de recuperar el prestigio de esta casa, una institución que inspire confianza", dijo.

El nuevo presidente puso especial énfasis en la unión de todas las partes para volver a la tranquilidad en la Federación: "Necesitamos una institución que inspire confianza, que vuelva a ser reconocida por lo que representa, el latido del fútbol español. Para lograrlo necesitamos unidad y cohesión. Como en el terreno de juego sólo los equipos que trabajan juntos logran los mejores resultados".

"Es tiempo de trabajar unidos y en equipo. Todos podemos aportar para hacer un fútbol mejor. El fútbol construye proyectos de vida, es la pasión que nos une como familia y amigos. En cada parque y polideportivo está el fútbol como una llama que enciende la ilusión de un país entero", dijo en su discurso.

Un llamamiento a la transparencia

Muy ambicioso se mostró Louzán en su discurso, proclamando a los cuatro vientos sus intenciones al frente de la Federación: "Los que me conocen saben perfectamente que no me gusta llegar a los sitios simplemente para estar o para ponerme de perfil. Desde hoy mismo nos pondremos a trabajar para recuperar el tiempo perdido. El desafío es inmenso, pero también es una oportunidad histórica".

Además, hizo especial énfasis en la transparencia que quiere aplicar a su mandato después de tantos escándalos aparecidos en los últimos tiempos: "Os invito a visualizar desde ya una Federación diferente que garantiza la transparencia y buenas prácticas, que asegura la libertad y el anonimato de cada votación con un sistema de voto electrónico", afirmó.

Rafael Louzán, en su discurso como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. EFE

Por otra parte, Louzán, hasta ahora presidente de la Federación Gallega, lanzó un guiño a todos los mandatarios de las territoriales: "El primer agradecimiento especial es a mis compañeros de las federaciones territoriales de toda España. En ellos recae el gran peso de la gestión de nuestro fútbol cada fin de semana. Se nos ha criticado mucho sin valorar el enorme compromiso que tenemos con nuestro deporte. Merecen todo nuestro respeto y admiración".

Por último, el nuevo mandatario de la RFEF habló de "la ejecución del plan estratégico del fútbol femenino" y también se comprometió a luchar activamente para que el fútbol sala sea reconocido como deporte olímpico en el futuro.