Así queda la clasificación de LaLiga en la jornada 14 tras la victoria del Real Madrid ante el Leganés y el pinchazo del Barça

La lucha por el título de LaLiga está que arde. El Real Madrid se ha llevado la victoria ante el Leganés y de esta manera han recortado cinco puntos al Barça en las últimas dos jornadas. Las dinámicas de ambos conjuntos han cambiado en las últimas semanas; mientras que los azulgranas parecían un equipo sin fisuras y los blancos atravesaban su peor momento, la situación ha dado un giro de 360 grados.

Al término de la jornada 12, el Barça aventajaba al Real Madrid en nueve puntos, aunque los blancos tenían un partido menos por el aplazado ante el Valencia a causa de la DANA. Tan sólo dos jornadas después, los de Ancelotti están a cuatro puntos y todavía con un partido menos, es decir, que se pueden poner a uno si ganan en Mestalla.

Los de Hansi Flick están atravesando el peor momento de la temporada. Ante la Real Sociedad se vio un equipo escaso de recursos en ataque ante la ausencia de Lamine Yamal, sin embargo, esa carencia no se solventó ante el Celta de Vigo y además, evidenció la fragilidad defensiva. En dos minutos el conjunto vigués fue capaz de remontar un 0-2 e igualar el partido.

Ese regalo no lo iba a desaprovechar el Real Madrid. Los blancos, conocedores de la oportunidad que tenían, ganaron con contundencia a un Leganés al que no dieron ninguna opción. Ancelotti recuperó para la causa a su tridente más letal: Bellingham, Mbappé y Vinicius. El Barça ya no tiene que mirar desde la distancia al Real Madrid... y tampoco al Atlético de Madrid.

El conjunto rojiblanco, fiel a su estilo, sufrió para ganar al Alavés en el Riyadh Air Metropolitano. Los de Simeone tuvieron que ponerse el mono de trabajo para remontar el gol inicial de Guridi. Sorloth, en el 86', culminó la remontada de un equipo que está a tan sólo cinco puntos del Barça. El Atlético de Madrid ha irrumpido también en la pelea por el título de LaLiga.

