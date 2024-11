Los errores de Koundé y Casadó hacen posible la remontada del Celta ante un Barça que anima aún más la lucha por LaLiga

Celta Vigo

Barcelona

Desastre mayúsculo del Barça en Balaídos. El conjunto dirigido por Hansi Flick se dejó remontar en el minuto 84 un 0-2 y estuvo a punto de irse de vacío. Los azulgranas se desconectaron tras la expulsión por doble amarilla de Marc Casadó. Además, un error grotesco de Jules Koundé permitió al Celta soñar con un empate que acabaron consiguiendo. [Así hemos vivido el empate del Barça]

El Barça volvió a echar de menos a Lamine Yamal en ataque. El equipo generó muy pocas ocasiones de gol y únicamente la conexión de Raphinha y Lewandowski permitió pensar en la victoria. Nada más lejos de la realidad. La efectividad del Barça en ataque fue la contraposición a la labor en tareas defensivas.

En dos minutos el Barça tiró por la borda todo el trabajo realizado hasta el minuto 84. Tras la derrota ante la Real Sociedad, los de Hansi Flick recuperaron su faceta más eficaz con dos goles en apenas dos jugadas del partido. Sin muchas ocasiones, el conjunto azulgrana trató de dormir el partido haciéndose con el control del balón, pero los jugadores fueron incapaces de resistir el arreón vigués.

ESTE RAPAZ É MOI BON 💎✨



LA LOCURA DE BALAÍDOS 🤯 El gol de Hugo Álvarez para empatarle al líder 💥



A Madroa Power #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/4HY4vaeBgY — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

El Barça trató de volver a hacer un fútbol directo, así llegó el primer gol del partido. Un pase en largo de Jules Koundé que no desaprovechó Raphinha para abrir la lata. El brasileño está en su momento momento desde que es jugador del Barça. Tras el control, se zafó de Mingueza con un recorte y con una gran definición batió a Guaita.

El tempranero gol del brasileño hacía presagiar que el Barça podía marcar los goles que no metieron ante la Real Sociedad, pero nada más lejos de la realidad. El equipo se preocupó más en contener al Celta que en buscar el segundo. Los de Claudio Giráldez se marchan con un sabor agridulce ya que el marcador pudo haber sido diferente de no ser por Soto Grado.

La polémica del partido

Con el 0-1 en el marcador, Iago Aspas encaraba la portería de Iñaki Peña cuando tras un forcejeo con Gerard Martín se fue al suelo. Leve carga, debió pensar el colegiado para no señalar la pena máxima. Desde la sala VOR tampoco le llamaron para revisar la jugada ante la incredulidad del capitán del Celta de Vigo.

Al filo del descanso Iago Aspas y Gerard Martín volvieron a ser los protagonistas. El lateral del Barça hizo una entrada sobre el jugador del Celta que pudo ser sancionada con amarilla, aunque Soto Grado decidió no amonestar al jugador culé ya que tenía una amarilla de antes y sacarle otra conllevaría la expulsión.

El enfado de Iago Aspas fue mayúsculo al no impartirse justicia, según su criterio, en las dos jugadas clave del partido. Hansi Flick decidió curarse en salud y en el descanso sentó al jugador por temor a quedarse con 10 jugadores, aunque al final fue inevitable.

"ES INCREÍBLE" 🤬



Iago Aspas alucina 🎥 La protesta del capitán del @RCCelta después de pedir, sin éxito, la segunda tarjeta amarilla para Gerard Martín #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/cbfxx0t0cO — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

En la segunda parte, Raphinha volvió a sacar a relucir su creatividad. El brasileño asistió a Lewandowski con un pase con el exterior y el polaco se encargó de hacer el resto. Starfelt no estuvo contundente y ante el máximo goleador de LaLiga no se puede conceder un sólo error porque no perdona. El 0-2 encarriló el partido para un Barça que parecía reencontrarse con la victoria.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.