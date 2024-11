Ancelotti, muy tocado tras la derrota ante el Milan: "Tenemos que estar preocupados"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras la dolorosa derrota del Real Madrid ante el Milan en el Bernabéu. El técnico italiano achacó la crisis de su equipo a la falta de solidez defensiva de su equipo y valoró otras cuestiones que han provocado esta crisis deportiva.

El italiano llamó a que todo el vestuario debe "dar un paso adelante tomos juntos" para conseguir la reacción y descartando "volverme loco al realizar cambios tácticos para mejorar las cosas".

Ancelotti, consciente de que su equipo se encuentra en un mal momento, especialmente en defensa, afirmó que "esto es parte del fútbol y lo bueno es que puedes reaccionar muy pronto".

Los problemas del equipo

"La realidad es que en el campo nos falta algo, y el equipo no es capaz de mostrar una buena versión, sobre todo en estos últimos partidos. Hay que arreglar esto, la preocupación es normal y las próximas noches van a ser largas. Hay que pensar todos en mejorar las cosas, y buscar encontrar la solidez que hemos tenido por mucho tiempo y que en este momento nos está faltando. Hemos encajado muchos goles y es demasiado para un equipo como el nuestro".

Vinicius y Mbappé

"En el partido de hoy hemos tenido muchas oportunidades, pero probablemente nos ha faltado algo de acierto. El problema que tenemos que arreglar es ese".

Actitud o problemas físicos

"El año pasado no estuvimos como primero en eso y ganamos la Champions League. Cuando no hay solidez hay que tener más orden y el trabajo individual no puedo decir que mis jugadores estén vagos pero no podemos hacer un trabajo colectivo eficaz".

Partido vs Milan

"Me quedo con los problemas que hemos tenido y con los que tenemos que arreglar. A nivel defensivo no podemos estar como hemos estado esta noche".

Competir por títulos

"Cuando el equipo no saca su mejor versión es el entrenador el que tiene la responsabilidad, pero es importante que todos nos tomemos la responsabilidad. Cuando se gana ganamos todos juntos, y cuando se sufre y hay que luchar tenemos que hacerlo juntos para coger más fuerza".

Cambio de Valverde

"Es complicado opinar, le he quitado porque tenía un problema en la espalda. Parecía que se había recuperado pero no estaba a su mejor nivel físico".

Mensaje de Ancelotti

"El vestuario es sano. Obviamente hay mucha crítica a todo, a la actitud, los entrenamientos... pero esto es parte ya del pasado. Lo que opine la crítica tenemos que aceptarlo y ver la realidad, que no lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo mejor, porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Sin volverme loco al realizar cambios tácticos para mejorar las cosas".

Problemas en defensa

"Tenemos que mejorar tácticamente y no es un problema individual, es colectivo. Sacrificio, concentración... es trabajo colectivo".

Papel de los jugadores

"Tenemos que dar un paso adelante tomos juntos. El equipo es muy compacto, sufrimos mucho en este momento, es justo sufrir, porque cuando sufres te unes más, y puedes sacar el mal momento lo más rápido posible".

Situación del equipo

"Si estamos hundidos y dolidos tenemos la confianza en que este equipo va a mejorar en todas las competiciones como siempre lo ha hecho".

Peor momento

"Cada año hay momentos difíciles donde tienes que aguantar, pensar... entra dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que este equipo ha tenido una racha muy buena y ha caído muy rápidamente ne los últimos partidos. Esto es parte del fútbol y lo bueno es que puedes reaccionar muy pronto. Afortunadamente tenemos otro partido en nuestro estadio y podemos empezar a volver a ser el equipo del año pasado".