El sueño que persigue Lamine Yamal con Nico Williams: "Ojalá seamos compañeros en el Barça"

Es un secreto a voces, pero Lamine Yamal lo ha verbalizado. Al jovencísimo delantero del Fútbol Club Barcelona le encantaría poder compartir el vestuario azulgrana con Nico Williams en un futuro próximo y tener a su amigo al lado.

Así lo confesó en su visita al programa de televisión 'El Hormiguero'. Durante la entrevista, el campeón de la Eurocopa repasó sus sensaciones y sus sentimientos al conseguir el título con España, pero también habló del Barcelona.

En cuanto al club culé, aseveró que quiere ser una leyenda en el Camp Nou y agradeció que se le compare con Leo Messi. Además, negó que la fama se le vaya a subir a la cabeza porque lleva años siendo formado en ese sentido por los psicólogos del FC Barcelona.

Lamine Yamal nos detalla los minutos después de ganar la Eurocopa #LamineYamalEH pic.twitter.com/oSvyCizQhE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2024

Vértigo por la fama

Cuando desde pequeño en un club como el Barcelona te empiezan a enseñar como puede ser tu vida, con psicólogos, así que creo que estoy preparado. Desde la Eurocopa todo el mundo es más feliz y está más sonriente, así que estoy muy contento.

Nominación al Balón de Oro

Estábamos en la concentracón de la Selección, estábamos en el ascensor, estaba con Nico al lado y salió que estaba nominado. Luego salí yo. Estaba con los compañeros de la Selección. Creo que no tengo posibilidades.

Que no se le suba a la cabeza

Sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga ponte las chanclas, cierra la puerta, haz la cama y apaga la luz. Mi madre me pone las pilas. Manda más mi madre que mi representante.

Sacarse la ESO siendo futbolista

Era mucha euforia. Por la noche se quedaban todos jugando a la Play y yo me tenía que ir a estudiar, pero al final aprobé.

Con el Rey en el vestuario

Me preguntó que cuántos años tenía, le contesté que 16 y se empezó a reír todo el mundo.

Nico es su amigo

Nos gustan las mismas cosas, vemos las redes sociales y bailes, le gusta la misma música que a mí. No sé si el año que viene seremos compañeros en el Barcelona, me gustaría, ojalá que sí, pero él está en el Athletic ahora.

Su gol contra Francia

Yo siempre digo que cuando chutas de esa manera, tu cuerpo automáticamente se va a celebrar el gol. Contra Italia me pasó, que el disparo no entró.

Lamine Yamal y Lewandowski, durante un partido con el FC Barcelona. REUTERS.

El vestuiario tras la final

Estuvimos como una hora en el campo, y después entramos al vestuario y es una locura. Yo pensaba que Morata, Unai Simón y los demás eran personas serias pero no. Cuando marcó Oyarzabal no me lo creía, y cuando el árbitro pitó el final siempre me repetía: 'Tenemos una Eurocopa'. Después, en la Rúa en Madrid, me lo pasé muy bien.

Sobre el racismo

Creo que no merece la pena decirles nada. Sabemos cuál es nuestra educación y nuestros valores, así que no le tengo nada que decir a los que nos insultan.

El debut con el Barça

Cuando llegué al vestuario, llegué antes que todos. Dejé las botas y me quedé casi escondido hasta que salieron todos. En el primer partido, la primera parte fue lamentable, pero en la segunda marqué. Ojalá pueda ser una leyenda en el Barcelona.

La comparación con Messi

Que te comparen con el mejor de la historia es increíble, va a ser muy difícil llegar a eso pero quiero ser yo y que se me recuerde por lo que hago.