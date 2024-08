Ancelotti y el calendario: "Estamos evaluando dar vacaciones individuales durante la temporada"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca correspondiente a la primera jornada de Liga. El técnico italiano repasó la actualidad del equipo y abordó también cuestiones del calendario.

En ese aspecto, Ancelotti aseguró que están pensando en "dar vacaciones individuales" a los jugadores en vistas a una temporada que puede durar prácticamente un año. Un curso en el que los blancos pueden ganar siete títulos, pero en el que el entrenador prefiere ir "partido a partido".

La temporada acaba de comenzar y todavía son necesarios algunos ajustes. Sin embargo, Ancelotti no cree que deba hacer demasiados retoques en la delantera. " Los jugadores buenos se encuentran porque tienen la chispa y calidad", afirmó al ser preguntado por dar continuidad al ataque Vinicius-Mbappé-Rodrygo-Bellingham.

Mallorca

"Empieza La Liga con toda la ilusión de intentar conservar el título. El año pasado lo merecimos. Siempre nos ha contado al Mallorca. Ha llegado un entrenador experto y capaz. Hay que pelear el partido para ganarlo".

Siete títulos y presión

"Todavía no se sabe cuantas competiciones que tenemos que jugar. Hay dos que no están claras aún. Vamos a competir en todo lo que podamos. Nadie aquí habla de sextete o septete. Hablamos de los partidos que tenemos que jugar. No hay otro pensamiento. Hay que preparar las cosas cada tres días porque el calendario exige esto. Con esta plantilla se puede aspirar a todo.

Rodrygo

"Aporta mucho, en Varsovia cuando nos pusimos en 4-4-2 él trabaja mucho con la línea de los medios. Debe focalizarse en ese trabajo, lo hace muy bien, los datos dicen que aporta mucho, en defensa y en ataque".

Mismo once

"Tengo que evaluar el equipo de mañana. Puede ser que haya cambios y puede ser que no. Te he aclarado las cosas (se ríe).

Los jugadores del Real Madrid celebran un gol contra la Atalanta. REUTERS

Bellingham

"La posición no ha cambiado con el final del año pasado. Centro izquierda. A veces baja para ayudar en la salida del balón, pero el papel ofensivo sigue siendo lo mismo".

Objetivos y retos

"Yo nunca le voy a decir un jugador cuantos goles tiene que marcar. Les pido que pongan todo lo que tienen para el equipo. Es donde me focalizo siempre".

Expectativas altas

"Nosotros pensamos en la realidad. Los jugadores son los que juegan el partido y saben lo complicado que es. Te exige calidad, compromiso, sacrificio... Pensar en lo lejano no es bueno. Tenemos que preparar cada día y ganar partidos para llegar bien a mayo".

Central

"La plantilla está cerrada. Hay que esperar 12 días para que esto se acabe. Alaba va a recuperar pronto y bien y tenemos jóvenes que están preparados para jugar algunos partidos".

Probar cosas

"Por primera vez, Vinicius, Mbappé, Rodrygo y Bellingham han jugado juntos y no han mostrado dificultad. Los jugadores buenos se encuentran porque tienen la chispa y calidad. No necesito probar para que se acostumbren, ya están acostumbrados".

Mbappé

"Intentamos que esté cómodo. Ha llegado un talento extraordinario y tenemos que ayudarlo a adaptarse pronto. Ha entrado buen en el vestuario, muy serio".

Gestión para la 25-26

"Estamos evaluando cosas porque los jugadores necesitan descansar y vacaciones. Estamos pensando en dar vaciones individuales a los jugadores. Una semana se va y se va de vacaciones con su familia".

Luna de miel

"Se mantiene igual, es la más larga de la historia, obviamente estoy muy contento. Es difícil imaginar el día que llegue, en 2021, que podría estar aquí sentado con todo lo que hemos ganado. Nadie lo pensaba, tampoco vosotros, no tenéis mucha fe...".

Favoritismo

"Tenemos que pelear contra todos los equipos. La calidad del fútbol español es evidente. El Barcelona y el Atlético se han reforzado y hay que preparar todos los partidos. Es una Liga divertida. Todos los partidos que he visto han sido buenos, con pocas faltas, sin interrupciones... Tenemos que seguir esta línea, con el fuera de juego semiautomático".

Descanso individual

"Vinicius va al equipo nacional, juega dos partidos y cuando vuelve y hay Liga, descansa tres o cuatro días y se va de vacaciones. Normalmente no juega, entrena, está en el banquillo. Eso creo que hay que quitarlo. Que se vaya de vacaciones y desconecte".