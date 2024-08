Por qué Nadal nunca rompió una raqueta como hizo Alcaraz en Cincinnati

Carlos Alcaraz se despidió a las primeras de cambio del Masters 1.000 de Cincinnati y lo hizo dejando una imagen muy poco usual en él. En el tercer set, después de que Monfils confirmara un break, el tenista murciano golpeó hasta en cuatro ocasiones su raqueta contra el suelo. Totalmente desquiciado.

"Ha habido otros momentos donde quise romperla, pero pude controlarme. Hoy, no pude hacerlo. Ha sido muy frustrante para mí. Hubo momentos donde no quería estar ahí. Quería irme de la pista", afirmó Alcaraz después del partido, ya en frío.

Nunca se había visto a un Carlos Alcaraz tan superado por la situación y todo llegó a raíz de un partido en el que no le salió nada. "Siento que ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera. No he podido jugar. He sentido que estaba jugando un deporte diferente en la pista central comparado con las otras pistas. La bola iba mucho más rápida que en las otras. No sé por qué me he sentido de esta manera. No he sido capaz de ser mejor, así que este partido era imposible de ganar, y eso es todo", afirmó.

Alcaraz debe pasar página y centrarse en el US Open. El último Grand Slam de la temporada comienza en una semana y el murciano necesitará su mejor nivel para tomarse la revancha contra Novak Djokovic.

El caso de Nadal

Es la primera vez que vemos algo así en Carlos Alcaraz. Sin embargo, esto nunca ha ocurrido en el caso de Rafa Nadal. Al de Manacor se le ha visto tener sus más y sus menos con jueces de silla o rivales, pero nunca ha roto una raqueta contra el suelo en mitad de un partido. Precisamente, en un entrenamiento previo a una edición de US Open estuvo cerca de hacerlo, pero se contuvo en el último momento.

Al tenista español le han preguntado alguna vez sobre este tema y siempre ha sido claro con sus respuestas: "Mi familia nunca me lo hubiera permitido. Para mi romper una raqueta significaría no haber mantenido el control de mis emociones", reconoció hace unos años.

También su tío Toni Nadal, quien le entrenó hasta 2018, ha reconocido alguna vez la razón por la que su pupilo nunca rompía una raqueta: "Al comenzar a trabajar con él le dije que tenía que respetar una norma. Si tiras tu raqueta y la rompes no seré más tu entrenador. Hay millones de niños en el mundo que no tienen raquetas porque no puede pagarlas", manifestó.

"Eso es lo que le dije a Rafa cuando tenía seis años y nunca le he visto lanzar una. Eso sería una falta de respeto para las personas que realmente tienen que comprar material para practicar este deporte", añadió.