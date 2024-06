Messi se rinde al Real Madrid: "Es el mejor equipo del mundo"

La condición de mejor equipo del mundo varía en función de quién la responde, pero los títulos suelen funcionar como argumento bastante sólido. Messi coincide con dicha afirmación. "¿El mejor equipo del mundo? El Real Madrid, vigente campeón de Europa. Si hablamos de resultados, el Real Madrid es el mejor", afirma el argentino en una entrevista a Infobae.

Ya como futbolista del Inter Miami, alejado de los focos que copaba cuando militaba en el Barcelona y PSG, a Leo no le ruboriza reconocer la superioridad del equipo blanco, aunque añade un matiz a su confesión. "Si hablamos de rendimiento, el Manchester City, dirigido por Pep, es el mejor", detalla. "Creo que todo equipo entrenador Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultados, el Real Madrid", reconoce.

En términos individuales, Messi valora la posibilidad de llegar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, país en el que compite con el Inter de Miami. El argentino no cierra la puerta a dicha posibilidad. "Depende de cómo me sienta, todavía queda mucho tiempo. La edad es algo que está ahí. Ahora no juego tantos partidos como cuando estaba en Europa, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no".

Messi: “El Real Madrid es el mejor equipo del mundo.” pic.twitter.com/Lj9pYthDVH — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 7, 2024

En cuanto a la última Copa del Mundo, que levantó al cielo de Qatar, Messi ha revelado no haber vuelto a ver la final y revela cómo vivió el peor momento de la final contra Francia: la parada del Dibu Martínez a Kolo Muani sobre la bocina. "Mis recuerdos los tengo en la cabeza. Hay muchas cosas que quizás se me escapan, pero me quedo con lo que tengo. Por ejemplo, la última jugada del Dibu no la viví como la mayoría. No la sufrí como todos. Fue una jugada muy rápida, yo estaba lejos y no la vi bien", confiesa.

Durante la charla con el citado medio, Messi también admite que durante su etapa en el Barça visitó un psicólogo para lidiar con la presión de un club con tanta exposición como el azulgrana. "Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo".