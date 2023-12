El nuevo "palo" de Simeone a Joao Félix y la arenga de Xavi: "Le debe servir de motivación"

El Barcelona - Atlético de Madrid de este domingo (21:00 horas) pone el foco sobre Joao Félix. Será la primera vez que el futbolista portugués se enfrente al conjunto rojiblanco desde su salida por la puerta de atrás, si bien todavía está bajo contrato con la entidad. Como culé, se verá las caras ante un Diego Pablo Simeone que, según Xavi Hernández, le volvió a dar un "palo".

Ocurrió durante las ruedas de prensa de ambos entrenadores, con solo unos minutos de diferencia. Primero habló Simeone y luego lo hizo Xavi, que por sus respuestas siguió la comparecencia del Cholo antes de salir a hablar él. Y les preguntaron por Joao Félix, como era esperable.

Empezó cortante Simeone cuando le sacaron el nombre de su expupilo por primera vez: "No hablo de los chicos que no están en mi equipo", dijo sobre Joao Félix. Unos minutos después, le reformularon la pregunta dirigiéndola a si el luso (y Griezmann, que también se mide a su exequipo con las camisetas invertidas) tiene la oportunidad, con un partido, de demostrar que se equivocaron con él.

"El fútbol no se explica por un partido, un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, la historia de detrás. Un partido lo pueden jugar bien todos", dijo Simeone. Y si alguno podía dudar si esto iba contra Joao Félix, Xavi lo aclaró después: "Sí, claro que es un 'palo'", dijo sobre el mensaje del técnico argentino. "Pero yo estoy contento con Joao. Esas son cosas que no he visto y que no me incumben. Aquí se ha adaptado muy bien al grupo", añadió el catalán en defensa de su jugador.

El 'palo' de Simeone no ha sido el único que ha recibido Joao Félix. Griezmann o Saúl también ha dado su visión de por qué no brilló como rojiblanco y Xavi le arenga a usar eso a su favor este domingo: "Le debe servir de motivación. Le pasó el día del Porto, que él es del Benfica, y le motivó. Mañana, lo mismo. Tiene que ser una extramotivación jugar contra su exequipo, aunque pertenezca todavía a él. De momento, estoy encantado de su rendimiento", señaló.

El 'estilo'

Xavi elogió a Simeone en su comparecencia: "Del Atleti destacaría a su entrenador", dijo. Aunque volvió a hacer mención del 'estilo': "Cada día que paso como entrenador tengo más respeto y admiración para el Cholo por su estilo, diferente a lo que buscamos nosotros. Ha cambiado la historia de su club y se ha ido adaptando a los jugadores. Ahora tiene futbolistas mejor dotados técnicamente. La grandeza del Cholo es que todos corren para el equipo", señaló.

Mucho menos elocuente fue Simeone cuando le sacaron lo del 'estilo', ahora que su Atleti se muestra más ofensivo que nunca y, en cambio, el Barça viene de un periodo de apuros: "No me ocupan tiempo estas situaciones. Los números son solo números", señaló.

Barça y Atleti se ven las caras en Monjuïc, en un partido de alto voltaje. Este sábado empezó la batalla entre Xavi y Simeone, con un Joao Félix de fondo al que unos le quieren ver brillar y otros caer. Cuestión del lado desde el que se mire.

