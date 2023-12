La reacción de Athenea al conocer que la Selección arrancó la segunda parte con una jugadora menos

Inexplicable situación la protagonizada por la Selección femenina, actual campeona del mundo, este viernes durante el partido de la Nations League contra Italia. La España de Montse Tomé salió a la segunda parte con una jugadora menos y estuvo así durante dos minutos, en los que su rival marcó gol. La seleccionadora culpó después a Aitana Bonmatí por lo ocurrido.

Una de las protagonistas indirectas de la escena fue Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid, que en la primera parte marcó el 1-0, fue sustituida en el descanso por Lucía García. Era un cambio planeado desde el inicio y que se ejecutó al volver al césped. No ocurrió lo mismo con el de Aitana, por quien debería haber entrado Esther González en la reanudación del partido.

Aitana avisó que tenía molestias y se quedó en el vestuario tras el descanso, como Athenea. Sin embargo, la entrada al campo de Esther se demoró. La delantera tenía que calentar y España arrancó la segunda mitad con una jugadora menos, situación que acabó condenando al equipo puesto que Italia lo aprovechó para hacer el 1-1. Minutos más tarde, llegaron dos goles más de la Azzurra y un tanto de la propia Esther que maquilló una segunda parte para el olvido de la Selección.

El análisis posterior al partido se ha centrado en la chapuza de la Selección, como no podía ser de otra manera. Tras el choque, alguna de las jugadoras y Montse Tomé fueron preguntadas por aquello. Fue el caso de Athenea, que dialogó unos minutos ante los micrófonos de El Larguero y, prácticamente, se enteró en directo de lo que sucedió en el arranque de la segunda parte.

Que Athenea no lo supiera tiene una sencilla justificación: ella fue uno de los cambios y en el inicio de la segunda mitad, cuando España estaba con una jugadora menos sobre el campo, se encontraba en la ducha. Así lo explicó en unas declaraciones que no tienen desperdicio por su reacción natural al bochorno de la Selección.

"No sabría decir por qué, lo siento. Son cosas que lógicamente no se pueden repetir. Ha sido un error de todo el mundo y yo me acabo de enterar. Los cambios los ha dicho [Montse Tomé] nada más empezar casi la charla. Habrá sido un error de cálculos porque nosotras sabíamos que nos quedábamos en el banquillo", decía Athenea en la Cadena SER.

Montse Tomé dio otra versión

La versión de Athenea, sin embargo, fue diferente a la de Montse Tomé. La seleccionadora alegó que supo que Aitana no podía seguir jugando casi al tener que volver a salir al campo: "Hicimos el cambio de Athenea por Lucía y cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa de que no está bien y no nos da tiempo a que [Esther González] pueda calentar y por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos. El cambio de Lucía por Athenea estaba planeado, lo íbamos a hacer", dijo. España, otra vez en el foco por una chapuza.

