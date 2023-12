La chapuza de la Selección: sale a jugar con 10 futbolistas, Italia marca y Tomé culpa a Aitana

España consiguió este martes su billete para la Final Four de la Nations League, en la que estará en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque en realidad perdió su partido contra Italia (2-3). Fue la derrota de Suecia contra Suiza la que puso las matemáticas de su lado. Pero lo más doloroso en el estadio de Pasarón, en Pontevedra, no fue caer contra el combinado rival.

La Selección volvió a ser protagonista de una situación surrealista. El equipo se fue al descanso ganando 1-0, pero Italia puso las tablas al poco de empezar la segunda mitad. La clave estuvo en que, cuando ocurrió esto, en la reanudación del partido, España arrancó a jugar con 10 futbolistas por un despiste general.

Todo fue por un malentendido incomprensible que se dio en el vestuario. Montse Tomé, la seleccionadora, tenía previsto el cambio de Athenea del Castillo -autora del 1-0- por Lucía García. Sin embargo, Aitana Bonmatí se quedó también en el vestuario y España empezó la segunda mitad con una jugadora menos. Hasta que se solucionó, Italia marcó el 1-1 y noqueó a la campeona del mundo, que encajaría el 2-1 y el 3-1 más tarde.

[¿Qué necesita España para clasificarse para el torneo femenino de fútbol de los JJOO de París 2024?]

Tomé explicó lo sucedido en el descanso así: "Hicimos el cambio de Athenea por Lucía y cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa de que no está bien y no nos da tiempo a que [Esther González] pueda calentar y por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos. El cambio de Lucía por Athenea estaba planeado, lo íbamos a hacer", explicó la entrenadora asturiana sobre la polémica acción.

Es decir, Tomé 'culpa' a Aitana de que avisara de sus molestias con poco margen de tiempo para que saliera del tirón Esther -quien hizo el 3-2 que cerró el marcador-. Sin embargo, no es la misma versión que dejó Athenea, una de las protagonistas indirectas del momento de caos.

Otra versión, la de Athenea

"No sé realmente lo que ha pasado, a nosotras nos han comentando los cambios al principio del descanso, antes de la charla. Ni vi los dos goles de Italia porque estaba en la ducha. Me estoy enterando ahora mismo de esto, de que estuvimos con una jugadora menos. Ha sido una cagada tremenda, pido perdón. Esto no se puede permitir en un partido de este nivel", dijo Athenea sobre la entrada tardía de Esther.

Entre el resto, o no hablaron o había incertidumbre: "No he sido muy consciente de lo que ha pasado", reconoció Tere Abelleira al ser preguntada al respecto. Se trató de un error que, por suerte, no tuvo consecuencias graves para la Selección -clasificada para la Final Four-, pero que vuelve a poner el foco sobre ella por una nueva chapuza.

