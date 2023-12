Tensión entre Tomé y Aitana: lo que pasó en el descanso para que España saliera con 10 ante Italia

La última chapuza de la Selección femenina trae cola. Tras el partido ante Italia, quedó en el aire cuál fue la verdadera razón que provocara que España saliera a la segunda mitad con una jugadora menos. COPE apunta a una discusión entre Montse Tomé y Aitana Bonmatí que lo detonó todo.

Según la emisora de radio, hubo momentos de tensión entre la seleccionadora y la jugadora después de que Tomé exigiera más a Bonmatí en su rendimiento que lo mostrado en la primera parte. La respuesta de Aitana, consciente de que no había estado a su nivel, fue pedir no salir al campo en la segunda mitad por lo ocurrido.

De tal modo, cuando el equipo ya se preparaba para salir al campo, con Lucía García en la banda para entrar por Athenea del Castillo, Tomé decidió que Esther González entrara por Aitana. La delantera del Gotham FC no había calentado y por eso tardó en salir, arrancando España la segunda parte con diez y encajando el gol del empate.

La información concuerda, en parte, con lo que dijo Montse Tomé al terminar el partido en rueda de prensa: "Hicimos el cambio de Athenea por Lucía y cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa de que no está bien y no nos da tiempo a que [Esther] pueda calentar y por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos. El cambio de Lucía por Athenea estaba planeado, lo íbamos a hacer", dijo poniendo el foco en Bonmatí sin mencionar a que se debió su decisión de no jugar.

Pero una de las jugadoras, Athenea, que se enteró de la situación cuando hablaba ante los medios tras el partido, dio sin querer una versión compltamente diferente a la de la seleccionadora: "Son cosas que lógicamente no se pueden repetir. Ha sido un error de todo el mundo y yo me acabo de enterar. Los cambios los ha dicho [Montse Tomé] nada más empezar casi la charla. Habrá sido un error de cálculos porque nosotras sabíamos que nos quedábamos en el banquillo", dijo.

Montse Tomé, tras la derrota de España contra Italia

Pese a la derrota, por 2-3, España se clasificó a la Final Four de la Nations League. La Selección ahora debe cumplir con el trámite contra Suecia el martes y, a partir de ahí, coger oxígeno y recomponerse. Tiene tiempo, dos meses y medio, y por tanto margen. Sin embargo, Tomé estará casi en una posición de vida o muerte, técnicamente hablando, cuando afronte con la Selección las semifinales del torneo continental. Solo hay dos caminos: billete a París 2024 y el pase a una nueva final o el desastre.

