Las apuestas ilegales de Tonali y Zaniolo y su supuesta ludopatía: "Llegó a hacerlo en el banquillo"

Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali son de los mejores proyectos de futuro que tiene Italia en el mundo del fútbol. Ambos centrocampistas se han convertido en líderes de sus respectivos equipos, Aston Villa y Newcastle, y dos jugadores están llamados a tomar las riendas de su selección. Sin embargo, en las últimas horas, han pasado a convertirse en villanos.

Los dos futbolistas italianos abandonaron este domingo la concentración de la selección italiana tras ser interrogados por la Fiscalía de Turín por un posible delito de apuestas ilegales. La Justicia del país transalpino abrió hace unos meses una investigación para seguir a una red de crimen organizado, apuestas, plataformas ilegales y deudas, pero acabó dando con Zaniolo y Tonali.

Poco a poco, se van conociendo más detalles de una investigación que amenaza con azotar al Calcio. La competición italiana ya vio cómo hace unos días se destapaba también la implicación de otro jugador, en este caso de Nicolo Fagioli, de la Juventus. El joven talento está siendo investigado por unas supuestas apuestas en plataformas ilegales.

Una de las personas que ha destapado este caso ha sido el paparazi Fabrizio Corona, que a través de su web Dillinger News ha ido desgranando lo ocurrido y dando a conocer a más personas implicadas en la trama. De hecho, anunció que Nicola Zalewski, jugador de la Roma, era el cuarto futbolista implicado en el caso.

Además, Corona también llegó a afirmar que Nicolò Zaniolo realizaba esas supuestas apuestas durante los partidos, una situación que altamente comprometida para el jugador del Newcastle. "Incluso apostó mientras estaba en el banquillo durante un partido de la Copa de Italia", explicó el que fuese el rey de los paparazis en Italia.

Nicolò Zaniolo, durante una concentración con Italia. Cordon Press

Blackjack y otros juegos

Las declaraciones de Zaniolo y Tonali han dejado varios puntos de vista del caso. El primero de ellos ha querido excusarse ante la Fiscalía de Turín y asegurado que no ha realizado ninguna apuesta en el mundo del fútbol, ya que solo se trataba de juegos de azar a través de páginas conflictivas.

"Jugamos al póker y al blackjack, nunca apostamos al fútbol", han sido las palabras de Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo ante las autoridades, según destapó el medio italiano La Repubblica. Ambos jugadores nunca llegaron a su afición a los juegos de azar, pero descartaron que realizasen actividades ilegales con su profesión.

Además, ambos achacan este problemas con las apuestas ilegales a que las realizaban en páginas cuyo origen desconocían. Unas declaraciones, que de confirmarse, harían que evitasen un castigo a nivel futbolístico, pues se arriesgan a varios años de sanción si las investigaciones demuestran lo contrario.

Sandro Tonali, durante un partido con la selección italiana. Cordon Press

Por su parte, en el lado contrario, está Nicolo Fagioli. El centrocampista de la Juventus ha reconocido que ha realizado apuestas en el mundo y esto podría ayudarle a que se rebajen las penas en caso de que se confirme. El haberse autodenunciado, como según han desvelado sus abogados, le ayudarían que se reduzcan las sanciones.

Tanto Sandro Tonali como Nicolò Zaniolo tampoco han negado ser amigo de Nicolo Fagiolo. Es decir, los tres futbolistas mantendrían una amistad, pero esta tampoco habría afectado al desarrollo de las apuestas ilegales.

Para esclarecer el asunto, las autoridades policiales decidieron requisar los distintos aparatos electrónicos, como teléfonos móviles o tablets. A través de ellos, tratarán de dilucidar si los jugadores de Newcastle o Aston Villa realizaron apuestas relacionadas con partidos de fútbol.

Posibles consecuencias

El Código Deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en su artículo 24, recoge la prohibición "a los sujetos del régimen federativo, directivos, socios y socios portadores de carnet de clubes pertenecientes al sector profesional a realizar o aceptar apuestas, directa o indirectamente, incluso de personas autorizadas a recibirlas, relativas a los resultados de partidos oficiales organizados en el marco de la FIGC, la FIFA y la UEFA".

La sanción, en caso de confirmarse este tipo de delito, podría conllevar un mínimo de 3 meses hasta un máximo de tres años de suspensión y una multa de mínimo 25.000 euros. Este caso los jugadores no pueden realizar apuestas a partidos de la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), UEFA y FIFA.

No obstante, no está prohibido realizar apuestas a otro tipo de juegos de azar, como los que han reconocido Zaniolò y Tonali,. El único requisito es hacerlo en canales oficiales y, por tanto, reconocidos. En caso de no realizarlo a través de ellos, sí que se enfrentarían a un castigo, pero solamente llegaría de la mano de la justicia ordinaria. Esta sería notablemente inferior a la deportiva.

Mientras tanto, la Fiscalía de Turín, que llegó hasta los nombres de los jugadores de manera inesperada mientras investigaba una red de apuestas en sitios ilegales en las que podría estar involucrado el crimen organizado italiano, sigue trabajando para aclarar si hay más futbolistas o no involucrados en el caso.

