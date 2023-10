De la Fuente y su sueño de entrenar a España en el Mundial de 2030: "¿A quién le amarga un dulce"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ofrecer una visión más profunda de su última lista de convocados. España jugará en las próximas fechas dos partidos muy importantes de clasificación para la Eurocopa ante Suecia y ante Noruega, y espera encarrilar su pase a la competición que se jugará en Alemania el próximo verano.

El seleccionador esquivó los temas incómodos como los de las ausencias de Isco o Sergio Ramos, pero sí quiso acordarse de los futbolistas que no pueden estar por lesión. Ensalzó las figuras de Sancet, Fran García o Ferran Torres, y habló sobre la posibilidad de seguir entrenando a España en el Mundial de 2030.

La final del Mundial en el Bernabéu

"Me gustaría que se jugara en España y que estuviera España. Ese es mi sueño, me encantaría que fuera así. Hay muchos campos muy bonitos en España y afición va a sobrar por todos los sitios".

Sobre Laporte en Arabia

"Estamos atentos a que puede cambiar el escenario futbolístico mundial dentro de un año o dos. Puede que este movimiento de jugadores hacia países de Oriente se convierta en una norma y sea una liga cada vez más competitiva. Vemos los partidos de Laporte, está rindiendo a un nivel importante. Incuestionablemente tiene más minutos y su estado de forma es mejor, y eso es una garantía. En el bloque es importante ir consolidando posiciones como el mediocentro, los centrales o la portería, aunque en este último soy más abierto".

La ausencia de Isco

"Esa prelista de 49 no excluye a los jugadores que no están en ella, podría venir cualquier jugador que no está en ella. Para mí sería más fácil dar una prelista de 69, la próxima podría hacer los 300 jugadores españoles y nos quitamos de problemas. Hay muchísimos futbolistas españoles muy buenos y tengo la suerte de poder elegir. Desgraciadamente alguno se tiene que quedar fuera. Tengo que tomar una decisión, y decido que estén los que han estado. Animo a los futbolistas a que sigan trabajando igual o más y me lo pongan difícil".

Declarará como testigo en el caso Rubiales

"Estoy fenomenal. Iré el día que tengo citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a casa tan feliz".

Problemas con los centrales

"Tenemos un nivel de formadores fantásticos, los mejores del mundo. La solución es trabajar más, los clubes formar cada día mejores jugadores que lo hacen muy bien, y somos el fruto de ese trabajo. Lo pongo en valor, el trabajo lo hacen los clubes. Tenemos jugadores muy buenos en todas las posiciones que irán apareciendo".

Seleccionador en el Mundial de 2030

"¿A quién le amarga un dulce? Claro que me gustaría, pero voy día a día y mi preocupación es entrenar mañana, pasado y al otro. Ir cumpliendo etapas. Sobre Isco, todos tienen posibilidad de estar en la Selección siempre que rindan bien y estén en buenas condiciones, pero por supuesto que todos los buenos futbolistas tienen las puertas abiertas de la Selección".

Luis de la Fuente, sonriente. EFE

Pedri, lesionado

"Siento tener jugadores lesionados. He hablado con Pedri, con Olmo, con Asensio, con Gayà. Hay que estar cerca de ellos porque lo pasan mal. Hay que tener cercanía y mi relación con ellos no sólo es de entrenador a jugador, va más allá. Pedri puede jugar en cualquier sitio y en cualquier selección del mundo, somos afortunados por tener un jugador de ese nivel en España".

Sobre Lamine Yamal

"Nosotros siempre miramos que el proceso sea lo más razonable posible, pero hay futbolistas que tiran la puerta antes que otros. Tiene un potencial fantástico. Hay que cuidarlo. Cuando Messi o Maradona tenían 16 años, cuestionar que no tenían que haber jugado nos parecería un sacrilegio. No hay que poner límites, hay que dejarles que desarrollen y que demuestren su categoría".

Racismo en España

"Tenemos una posición en el Mundial que hay que seguir mejorando en todo. Hay que pensar sólo en fútbol. Hablando de racismo yo condeno y denuncio cualquier tipo de violencia racista, pero España no es racista".

El pinchazo en Escocia

"Quiero recordar que nos estamos jugando la clasificación para la Eurocopa. Son dos partidos muy importantes, y de ahí darle importancia a estos dos encuentros y lo protagonistas que son los jugadores. Siempre se aprende, aquel partido lo analizamos muchísimo y vimos cosas positivas pero que no nos dieron para estar a un nivel competitivo al que sí estamos ahora. Aprendimos la lección pero nos enfrentamos a un equipo muy duro. Tienen muchos jugadores en la Premier, pero hoy nuestro equipo no es el de marzo ni el de julio. Somos todavía un poco mejores y espero que el mes que viene seamos mejores".

🗣 "Intentamos sacar el mayor rendimiento a las condiciones que tiene cada futbolista"



- 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲, seleccionador nacional #VamosEspaña | #Euro2024 pic.twitter.com/cTr2XPpkWL — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

Sobre el nivel de Laporte

El debate de Sergio Ramos

"El debate lo alimentará quien lo alimente. Aquí vienen los jugadores que podrían estar, no sé por qué siempre nos centramos en algunos. Yo sólo le doy naturalidad a la situación. Yo elijo a 23 o 24 futbolistas y ya está. Si Ramos sigue jugando al fútbol y tuviera que venir, vendría, si no viene será por algo".

El ruido extradeportivo

"Procuro pensar todavía más en fútbol. Soy un enfermizo de fútbol y veo todo el día fútbol. No soy ajeno a la realidad pero situaciones que yo no puedo controlar, me ocupo menos. Las noticias que salen las asumo, las veo y las acepto, no las puedo controlar".

El debut de Sancet

"Intentamos sacar el mayor rendimiento a las condiciones de cada futbolista, dentro de una realidad específica que es la Selección. Sancet es un futbolista que nos da mucho, juega entre líneas de una manera maravillosa, está en un momento fuerte en el Athletic, nos da llegada y juego interior. Es un futbolista fantástico que nos encaja. Ahora tendrá que demostrar por qué confiamos en él y no nos va a defraudar".

🗣 "Quiero felicitar a la @RFEF y a las federaciones de Portugal y Marruecos por ser elegidas como sede del Mundial 2030"



➡ "Es el momento de trabajar juntos"



- 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲, seleccionador nacional #VamosEspaña | #Euro2024 | #Vamos2030 pic.twitter.com/AvtXAqBOmi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

Lo que aporta Fran García

"Fran es un jugador que va a hacer una carrera importante. Que es normal que tenga esos picos en una exigencia tan alta como la del Real Madrid, pero sabemos que se produce así. Nos da garantía, le conozco desde que tenía 15 años y sé lo que me puede ofrecer. Además tiene una cosa muy buena, que es muy buena persona y en la convocatoria de la Nations League sumó mucho, y si la gente suma en el plano personal pues me tienen más ganado todavía".

La importancia de Ferran Torres

"Se ha ganado un puesto en la plantilla. En la anterior convocatoria se podía haber cuestionado porque no tenía mucha participación en su club, pero tiene tan claro lo que le vamos a pedir que es un jugador que es capaz de dar más que en su club. Es un jugador que aquí se siente muy cómodo y sabe para lo que le queremos".

