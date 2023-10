¿Cómo será la mascota del Mundial de Fútbol de España 2030? Los nuevos 'Naranjitos' según la IA

España volverá a ser sede de un Mundial de Fútbol 48 años después. No lo hará en solitario, ya que tendrá que compartir cartel con Portugal y con Marruecos. Por el camino habrá que resolver muchas polémicas, como la decisión de donde se celebrará la gran final, esa por la que parecen pelear ahora Madrid y Casablanca.

Dentro de las mil y una cuestiones que necesitan una solución para que todo se desarrolle según lo previsto, y lo soñado, hay una que está resonando con especial fuerza. Y es la de cuál será la nueva mascota del gran evento. Muchos se preguntan cómo será el nuevo 'Naranjito', el icono del que ha sido uno de los mejores Mundiales de la historia, el que albergó nuestro país en 1982.

En redes sociales han surgido muchas ideas sobre cuál podría ser el nuevo diseño. Desde aquellos que han aportado humildemente sus ideas y sus bocetos a la causa hasta los que han preferido pasarse de graciosos realizando algunos ejemplos que en realidad son ofensivos. Sin embargo, el Mundial de 2030 tendrá una particularidad respecto al de 1982 y es que en esta ocasión España estará acompañada por otros dos países.

¿Cómo será la mascota del Mundial de 2030?

Todos nos acordamos de 'Naranjito', un icono de nuestro país y un claro ejemplo de la modernidad que llegó a España a finales de los 70 y principios de los 80. Aunque los españoles empezaron a identificar su Mundial con este icónico fruto a partir de 1982, lo cierto es que 'Naranjito' había dado sus primeros pasos mucho antes.

La mascota de la Copa del Mundo de España nació en 1970 fruto de la imaginación y el talento de María Dolores Salto y José María Martín Pacheco. La agencia de publicidad sevillana Bellido fue el lugar donde surgió un diseño que finalmente fue respaldado por el Comité Organizador del propio Mundial.

[España quiere al menos la mitad de los partidos del Mundial 2030 y Marruecos ya presiona con la final]

Casi 600 aspirantes se presentaron a este concurso en el que una naranja vestida con los colores de la selección española y un balón bajo el brazo terminó llevándose el premio gordo. Fue la reivindicación de un país que huyó de los tópicos del torero-futbolista y del 'Toribalón'. Sin embargo, no estuvo exento de críticas y hasta figuras de la época como El Fary se unieron a la corriente que apuntaba que este icono era algo feo e incluso macarra.

No obstante, 'Naranjito' ya es historia y ahora tocar pensar en el presente. O mejor dicho, en el futuro, ya que el Mundial de España junto a Marruecos y Portugal no llegará hasta dentro de siete años. Antes de esa fecha, EL ESPAÑOL ya ha hecho los deberes y ha estudiado la posibilidad de ver qué diseños se ajustarían más a la que podría ser una mascota nacional. No obstante, desde Portugal y Marruecos se podrían hacer otros diseños.

[El once de España para soñar con el Mundial 2030: de Lamine Yamal al cadete Bryan Bugarín]

Para esta mascota no podrían faltar algunos toques típicos como el balón de fútbol y los colores de nuestro país, la camiseta de la Selección o incluso algunos tintes de fortaleza y vigor como el escudo de un guerrero o la corona real. Por si esto fuera poco, este diario, que ha creado una serie de diseños apoyándose en la Inteligencia Artificial, encuentra una gran vía de producción en el universo animal con figuras tan habituales como el león o el águila.

Sin embargo, el Mundial de 2030, aunque a todos nos hubiera gustado que se celebrara íntegramente en España, tendrá que ser compartido con dos países cercanos y hermanos como son Portugal y Marruecos. Por ello, EL ESPAÑOL, de la mano de la IA, ha creado otra serie de diseños donde se mezclan los colores y los elementos típicos de los tres países.

Sigue los temas que te interesan